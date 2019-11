Tre søkere videre i kampen om rektorstillinga ved NTNU

Saken oppdateres.

Slik Universitetsavisa erfarer går tre søkere videre til intervjurunde to, og studentavisa har fått bekreftet at både konstituert rektor Anne Borg og rektor ved Universitetet i Bergen, Dan Rune Olsen, er med videre i prosessen.

Blant de Adresseavisen kjente til fra første intervjurunde var også dekan for NTNUs økonomifakultet, Monica Rolfsen. Hun bekrefter til Adresseavisen at hun har fått beskjed om at hun ikke går videre.

- At jeg ikke ble med videre i prosessen er helt greit. Jeg søkte fordi jeg gjerne kunne tenke meg stillingen og det var en spennende mulighet jeg ikke kunne gå glipp av. Jeg trives veldig godt her jeg er også, så jeg er ikke veldig skuffet, sier Rolfsen til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Monica Rolfsen kaster seg inn i kampen om å bli ny NTNU-rektor

Stor organisasjon

Det betyr at én av søkerne som har fått innvilget anonymitet i søkeprosessen, vurderes innstilt som NTNU-rektor.

- Kandidatene jeg vet gikk videre er veldig godt kvalifiserte for stillingen. Jeg blir jo veldig nysgjerrig på den ukjente kandidaten, som sikkert mange andre. Men jeg er glad for at jeg søkte, for jeg hadde nok angret hvis ikke, fortsetter Rolfsen.

Den nye rektoren skal lede en kjempeorganisasjon og være øverste sjef for 42 000 studenter og 8000 ansatte fra mer enn 90 land. «NTNU søker etter rektor med høy vitenskapelig kompetanse til å lede Norges største universitet lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik», sto det i utlysingsteksten. Det sto også at arbeidssted er Trondheim.

LES OGSÅ: «Merete og jeg er blitt kjærester. Begge sitter i ledergruppen til NTNU, og sånn kan vi ikke ha det»

Må ha høy vitenskapelig kompetanse

Den nye rektoren skal fylle mange kvalifikasjonskrav. Ett av dem er at vedkommende må ha førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av universitetets fagområder.

Når NTNU tilsetter en ny rektor, kan det være for en rekordlang periode på nesten ti år. Siden Gunnar Bovim gikk av to år før rektorperioden hans var over, blir den nye rektoren ansatt for en periode for 5,5 år, med mulighet for forlengelse med et åremål på fire nye år.

LES OGSÅ: Anne Borg vil bli NTNU-rektor etter Gunnar Bovim