Politiet ber alle om å ta vare på videoer fra søkeområdet

Sju grep avgjør om du lykkes: For Kamilla (24) var spesielt to ting avgjørende

- Jeg er et konkurransemenneske. Jeg bare bestemte meg for at Stas måtte bli suksess

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt har en oppfordring til bedrifter, privatpersoner og offentlige instanser som har kameraovervåkning i området hvor en 58 år gammel mann er meldt savnet siden søndag.

- Vi ønsker at folk skal ta vare på videoer slik at de ikke blir slettet. Vi har hatt en del hendelser hvor det har blitt en utfordring at en del videoer blir slettet for fort. Det er veldig mange kameraer i området, og vi har ikke oversikt over alle, understreker hun.

Ber om videoer

Avsnittsleder Marit Johanne By i spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim legger til:

- Vi vil oppfordre folk til å ta vare på video fra overvåkningskamera, så vil politiet ta kontakt hvis det er aktuelt å innhente disse, sier By.

Slik saken står nå, så er det overvåkningsvideoer fra Lerkendal, Elgeseter og Øya-området som er interessant for politiet, ifølge By.

Hun opplyser at letingen etter mannen fortsatt pågår tirsdag morgen.

Politiet ber om at de som har sett savnede, tar kontakt med politiet på telefon 73 48 94 00

Mye snø

Operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund forteller at i løpet av natta ikke har dukket opp noen nye spor.

- Det har kommet veldig mye snø mens han har vært savnet, og det gjør ikke søket lettere, understreker Aaslund.

LES MER: Går ut med bilde av savnet mann i Trondheim

Går sørover

Mandag ble det søkt med dykkere i Nidelva. Et helikopter med varmesøkende kamera deltok også.

- Helikopteret ble brukt til å gjøre et overflatesøk på et stort område, men denne delen av søket er nå avsluttet. Søket med dykkere i elva ble avsluttet ved mørkets frembrudd, men det kan bli aktuelt å gjenoppta i morgen, sa operasjonsleder Ole Petter Hollingen mandag kveld.

Den siste observasjonen av mannen er fra et overvåkingskamera i Teknobyen klokka 04.13 natt til søndag. Mannen går da sørover langs Harald Hardrådes gate.

- Vi har ikke fått noe mer konkret informasjon som fører oss videre. Det er søkt på et stort område rundt mannens bolig og der de siste observasjonene av ham er gjort. Vi utvider nå søkeområdet sørover, i retning Tempe, forklarte operasjonslederen.

Politiet bekreftet at de også har oppsøkt mannens arbeidsplass.

- Det er gjort flere søk på arbeidsplassen hans, men de har vært negative, sa Hollingen.

Fanget opp av kamera

Politiet opplyser at dette er de siste observasjonene av mannen:

Søndag 03.30: Mannen kommer hjem fra besøk hos venner sammen med sin samboer. Da de kom hjem, gikk hun en tur med hunden, og trodde mannen gikk til sengs. Da hun dagen etter oppdaget at han ikke var i boligen, varslet hun politiet.

Søndag 04.11: Et overvåkingskamera ved St. Olavs hospital viser mannen passere Akutten og Hjerte-lunge-senteret ved Ceciliebrua, deretter går han forbi Forsyningssenteret i Prinsesse Kristinas gate før han svinger inn Harald Hardrådes gate og går i retning Tilfredshet kapell.

Søndag 04.13: Video fra et overvåkingskamera i Teknobyen viser mannen gående sørover langs Harald Hardrådes gate. Dette er foreløpig politiets siste spor etter mannen.

LES MER: Har funnet enda et kamera som fanger opp den savnede mannen

Mannen er 173 centimeter høy og har normal kroppsbygning. Da han sist ble sett hadde han på seg flerfarget lue, sort midjelang dunjakke og mørke bukser. Mannen bruker runde briller.