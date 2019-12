Dårlig sikt skaper utfordringer i søket etter antatt omkommet mann

Fornøyd mor til to barn i Gnist Trøa: Dette lukter politisk sak!

Alvorlige dataproblemer for Trondheim kommune

Her skal det bygges en splitter ny hall til 50 millioner kroner i Trondheim

Demokratene mener det er overveldende bevis for at Trump har misbrukt sin makt

Trondheim kommune er så vant til 20 prosent sykmelding, så de reflekterer kanskje ikke over at mistillit fremkaller sykdom

Nytt farevarsel torsdag: - Dere får et ufyselig vær

Bom stopp for cola-nissen på City Syd

- Bedrøvelig at skisamlingen er død og begravet

Alvorlige dataproblemer for Trondheim kommune

Mann i 30-årene siktet for drap i Lakselv

Mann i 30-årene siktet for drap i Lakselv

Nytt farevarsel torsdag: - Dere får et ufyselig vær

Saken oppdateres.

- Det er ikke gjort funn, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen tirsdag kveld.

Siste observasjon

Det var søndag at politiet fikk melding om en savnet mann (58) fra Øya i Trondheim. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at mannen ikke kom hjem, og det var pårørende som meldte ham savnet.

Den foreløpig siste observasjonen av mannen er fra et overvåkningskamera i Teknobyen klokka 04.13 natt til søndag. Han gikk da sørover langs Harald Hardrådes gate.

Mannen er 173 centimeter høy og har normal kroppsbygning. Da han sist ble sett hadde han på seg flerfarget lue, sort midjelang dunjakke og mørke bukser. Mannen bruker runde briller.

- Vi mistenker ikke en kriminell handling, sa avsnittsleder for spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim Marit Johanne By til Adresseavisen tidligere tirsdag.

Hun opplyste da om at leteaksjonen gikk over i en ny fase, og at de søkte etter en antatt omkommet person.

LES MER: Letingen etter savnet mann går inn i ny fase

Vanskelige forhold

Operasjonsleder Kimo i Trøndelag politidistrikt forteller at det tirsdag ble søkt på land sørover mot Tempe og Valøya. Han mener brannvesenet gjorde overflatesøk fra båt på Nidelva tidligere tirsdag.

- Det er ikke søkt i elva tirsdag kveld. Det har ikke vært forhold til det. Det er for mye vann og for grått til å søke, forteller Kimo.

Han sier at det heller ikke har vært dykkere ute i elva tirsdag.

LES MER: Har funnet enda et kamera som fanger opp den savnede mannen

Må ha sikt

Kimo sier at det foreløpig ikke er konkrete planer om nye søk onsdag. Han påpeker at dette kan endre seg.

- Det kan bli søk fra båt onsdag om forholdene er til stede, opplyser operasjonslederen.

Han påpeker også at det må være sikt dersom det skal være noe poeng i å ha dykkere i elva.

Politiet ber om at de som har sett savnede, tar kontakt med politiet på telefon 73 48 94 00.

LES MER: Politiet ber alle om å ta vare på videoer fra søkeområdet