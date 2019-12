Store IT-problemer for Trondheim kommune

Får over en halv million til å oppgradere scene

Saken oppdateres.

- Trondheim kommune opplever i kveld IT problemer som er merkbare for våre innbyggere. Det mest synlige er at vårt nettsted trondheim.kommune.no ikke er tilgjengelig. I tillegg er noen av systemene som benyttes innenfor helse berørt, deriblant hos legevakten, skriver kommunens IT-sjef Bjørn Villa i en e-post til Adresseavisen.

Problemene oppstod klokka 16.43, og det jobbed med å løse dem. Villa peker på at det finnes alternativer til systemene som er rammet innen helsesektoren.

- Vi har gode reserveløsninger basert på mer manuelle rutiner, men det kan dessverre tidvis medføre noe økt ventetid, sier han.

Det er tjenester fra en av kommunens IT-leverandører man ikke får kontakt med.

- Problemene rammer flere kommuner enn Trondheim. Det er etablert et kriseteam hos leverandøren, og fra vår side er det viktig å få ut informasjon til innbyggerne, sier Villa.

Han har foreløpig ingen informasjon om hvor land tid det vil ta før datasystemene igjen er i normal drift.

- Vi håper det går fort, men planlegger ut fra at det kan gå noen timer, sier Villa.

IT-sjefen forteller at de er spesielt opptatt av problemene som rammer helsevesenet.

- Det er selvsagt beklagelig at folk ikke får kontakt med oss via hjemmesiden vår, men det viktigste er å ha kontroll på funksjoner som berører liv og helse, sier han.

Andre gang på en uke

Så sent som i forrige uke var kommunen også rammet av dataproblemer. Da ble man rammet av et såkalt tjenestenekt-angrep (DDoS), som blant annet gikk ut over skoler som avviklet tentamen. Villa tror ikke det er noen sammenheng mellom hendelsene.

- Det er ingen indikasjoner på at problemene er relatert til det tidligere omtalte dataangrepet mot oss, sier han.