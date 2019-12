Kraftig røyk viste seg å være varmgang i elektrisk garasjeport

Demokratene mener det er overveldende bevis for at Trump har misbrukt sin makt

Saken oppdateres.

Brannvesenet sendte mannskap fra to stasjoner da det ble meldt om kraftig svart røyk fra en garasje på Selsbakk i Trondheim.

- Det ble meldt at det var et dieseldrevet kjøretøy i garasjen, og far og to barn som var hjemme i huset evakuerte seg selv, forklarer operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt. Moren hadde rukket å dra på jobb.

Ingen flammer

Politiet fikk melding klokka 07.56 onsdag morgen.

- Det viste seg å ikke være flammer, men kraftig røykutvikling, sier hun.

Klokka 08.15 kom brannvesenet seg inn i garasjen, og klokka 08.23 ble det meldt om kontroll.

- Det viste seg å være varmgang i motoren til den elektriske garasjeporten, forklarer Johnsen.

40 meter til neste hus

Garasjen lå i tilknytning til boligen, men ingen skal ha pustet inn røyk.

- Det er 40 meter til nærmeste hus, så det var ingen spredningsfare. Men røyken kan være skummel i seg selv, understreker operasjonslederen.

Innsatsleder Håkon Jørgensen bekrefter til Adresseavisens reporter på stedet at det er snakk om en elektrisk motor i garasjeporten som har tatt fyr.

- Det blir undersøkt om det er noe feil med det elektriske anlegget i området. Det blir gjennomgått av en elektriker, sier han.

