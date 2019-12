Plutselig viste målingen for luftkvalitet «alvorlig helserisiko»

Her leter de med drone etter den savnede mannen fra Øya

Saken oppdateres.

Klokken 17.00 onsdag ettermiddag målte målestasjonen ved E6 Tiller luftkvaliteten til «alvorlig helserisiko». Dette kan Tore Nordstad ved Miljøenheten avkrefte.

- En teknisk feil grunnet vedlikeholdarbeid er årsaken til at målestasjonen viser så høye tall, sier Nordstad.

Slik været er nå, er det ingen fare for dårlig luft.

- Vått og mildt gir ikke dårlig luft, de andre målestasjonene i byen viser hvordan lufta er nå, opplyser Nordstad.

Han har forståelse for at tallene kan virke skremmende for de som følger med på radaren, men verdien har ingen rot i virkeligheten.

- Vi beklager om det har skapt bekymring, avslutter Tore Norstad.

Eirik Meyer Jensen i Statens Vegvesen bekrefter den tekniske feilen, og sier at arbeidet om å fikse den vil starte i morgen. Han kan ikke si noe om feilen vil ta lang tid å rette opp i.

- Akkurat nå vet vi ikke om feilen er omfattende eller ikke, det vil arbeidet i morgen avdekke, sier Jensen.