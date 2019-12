Buss og bil krasjet på Nardo

- En bil som kom imot blinket voldsomt, og takk og pris for det

Første julen uten ektemannen var tung for Mary Johansen

Politiet etterlyser to navngitte personer etter Ila-skytingen

Derfor tok hun bildet som kan bli svært viktig for etterforskningen

Politiet etterlyser to navngitte personer etter Ila-skytingen

Saken oppdateres.

Politiet melder om en trafikkulykke med personbil og en buss involvert ved Nardocenteret i Trondheim klokka 18.59.

- Føreren av bilen skal være bevisst. Bussen hadde rundt 20 passasjerer. Ingen av disse skal være skadet, opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt.

Det er heller ikke meldt om at bilføreren i personbilen er skadet.

- Det er veldig glatt på stedet. Det var to ulykker der på veldig kort tid, sier Brende. Kort tid før bussen og bilen krasjet, havnet to personbiler i et sammenstøt.

- Kan føret ha vært en medvirkende årsak til ulykken?

- Det har vi foreløpig ikke rapport om, svarer Brende.

Politiet har kalt ut entreprenøren for å strø. Personbilen må hentes av en bilberger.

- Trafikken passerer fordi stedet, så veien er ikke stengt, sier Brende.

Mye tyder på at den ene av partene har brutt vikeplikten, opplyser politiet. Saken blir etterforsket.