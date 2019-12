Ung mann med våpen og militæruniform overmannet ved skole

Vil du vinne julebrus? Fjerde hint i Trd.bys julekalender finner du her

Saken oppdateres.

En person er nå pågrepet av politiet. Ytterligere en person er anholdt for tilknytning til saken, opplyser politiet.

Klokken 10.57 mottok politiet melding fra rektor ved Charlottenlund videregående, som via sosiale medier hadde fanget opp at en person med ammunisjon og våpen skulle befinne seg i eller ved skolen.

Hadde kniv og ammunisjon

En video Adresseavisen har sett viser en person i militæruniform som blir overmannet på utsiden av skolen. Politiadvokat Tina Marielle Værnes ved Trøndelag politidistrikt bekrefter at en ung mann ble pågrepet klokken 11.47 like ved skolen.

- Mannen hadde ammunisjon og våpen på seg i form av kniv, sier hun.

- Hadde han skytevåpen?

- Ikke som jeg har informasjon om.

Regner skolen som trygg

- Regner dere skolen som trygg?

- Vi har ikke informasjon som tilsier noe annet, sier Værnes.

Politiadvokat sier alt tilgjengelig politimannskap ble sendt til skolen etter meldingen fra skoleledelsen.

- De fikk lokalisert og pågrepet vedkommende. Det er en ung mann. Pågripelsen skjedde uten problemer, sier hun.

- Dreier det seg om en elev ved skolen?

- Det har jeg ikke informasjon om, sier Værnes.

- Hva er han siktet for?

- Det er ikke tatt ut noen formell siktelse ennå, men han er siktet ved at det er brukt tvangsmiddel når han er pågrepet, sier Værnes.

Skal avhøres

Mannen er nå fraktet til politihuset der han vil bli avhørt.

- Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, sier Værnes.

- Kjenner dere til videoen som skal vise mannen som fyller et våpenmagasin?

- Jeg ønsker ikke å gå inn på hva slags informasjon vi sitter med nå, sier politiadvokaten.

Flere kniver

Politiets innsatsleder Jomar Sjøhagen bekrefter at politifolk pågrep mannen utenfor skolen etter det skoleledelsen oppfattet som en truende situasjon.

- Var vedkommende bevæpnet?

- Vi har ikke beslagslagt skytevåpen. Vi har beslaglagt noen kniver og ammunisjon, sier Sjøhagen.

- Har han truet personer på skolen?

- Vi har ikke informasjon om at vedkommende har truet noen på skolen, sier innsatslederen.

Kjørt til politihuset

- Hvor oppholdt han seg?

- Det har jeg ikke detaljert informasjon om. Men politiet fikk kontroll på personen utenfor skolen.

- Var han selv elev ved skolen?

- Det ønsker jeg ikke å uttale meg om.

- Var han på skolen, eller kom han hit?

- Saken er at vedkommende er pågrepet og kjørt inn til politihuset. Vi gjennmfører nå avhør for å få mer detaljert informasjon. Det som er helt klart er at trusselen er tatt ned og situasjonen er normalisert, sier Sjøhagen.

- Er det en eller flere personer som er pågrepet av politiet?

- En person ble pågrepet. En annen person er anholdt av politiet for tilknytning til saken, sier Sjøhagen.