Nå er det klart hvor mange som får gavekort fra Adresseavisens juleinnsamling

Bordet i det største møterommet i Adressabygget bugner av brev, konvolutter og gavekort. Det er den årlige dugnadsdagen i juleinnsamlingen.

Et 20-talls personer, diakoner fra byens menigheter og ansatte i Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Adresseavisen, deltar i pakkedugnaden.

I konvoluttene legges det, i tillegg til gavekortet, et brev og en oversikt over hvilke butikker gavekortet kan brukes i. Gavekortet kan bare brukes til innkjøp av dagligvarer.

- Flott å kunne gi til de som trenger det mest

- Juleinnsamlingen er et fint tilbud. Det er veldig meningsfylt å være med på en slik dugnad, sier diakonimedarbeider Silja Kiplesund i Strindheim menighet, og legger gavekort, brev og en invitasjon til Julegjestebud i Vår Frue kirke julaften.

Hun forteller at menigheten har hatt besøk av flere søkere på menighetskontoret som har levert søknad. - Det er flott å kunne gi til de som trenger det mest, sier Kiplesund.

Korpsleder Elin Kyseth i Frelsesarmeen strekker seg ut etter et nytt gavekort for å putte ned i konvolutten. For fjerde år på rad deltar Frelsesarmeen i juleinnsamlingen.

- Rundt 1400 personer har vært innom oss med søknader, blant annet for å få hjelp til å fylle ut søknaden. Vi har siden vi kom med i samarbeidet i 2016 utarbeidet gode rutiner som gjør at arbeidet med juleinnsamlingen går på skinner, sier Kyseth.

- Juleinnsamlingen har blitt en del av vår faste juletradisjon

Hun forteller at Adresseavisens juleinnsamling preger hele virksomheten til Frelsesarmeen i november. - Juleinnsamlingen har blitt en del av vår faste juletradisjon. Vi kommer fort i julestemning når vi begynner å ta imot søkere, sier Kyseth, som forteller at ansatte og frivillige legger ned et stort arbeid for å ta imot søknader og bistå de som kommer.

- På det meste deltar 12-13 frivillige. Besøkene av søkere gir mange gode samtaler, fremholder korpslederen.

En av ti som søker får avslag

Ikke alle som søker får bidrag. I år er det rundt en av ti søkere, i alt 227 stykker, som får et avslagsbrev i posten.

- Med godt over 2000 søkere er det umulig å innvilge alle søknader, sier kontorleder Rannei Mesloe i Adresseavisen, som har vært med å administrere innsamlingen i en årrekke.

Hun understreker at hjelpen fra juleinnsamlingen er en gave og ikke en rettighet.

Nøye vurdering av søknadene

Når innsamlingsbeløpet ikke er høyt nok til at alle kan få gavekort, må det gjøres en nøye vurdering av søknadene.

Samarbeidspartnerne Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, som sammen med Adresseavisen har ansvaret for innsamlingen, har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av gavekortene.

Det gjør det lettere å avgjøre hvem som får støtte og hvem som får avslag.

Søknadene blir sortert etter grupper. Deretter blir det vurdert hvem av gruppene som har det største behovet for hjelp til jul. Hovedregelen er ett gavekort per familie eller husstand. De som har lite penger å ferie jul blir alltid prioritert.

Alle gavekortene er på 1000 kroner uavhengig om søkerne er enslige, ektepar eller familier.

- Vi ligger bak innsamlingsresultatet fra i fjor

- Hvordan ligger juleinnsamlingen an i år sammenlignet med tidligere år?

- Per 16. desember er det samlet inn 1,1 millioner kroner. Summen er bak fjoråret på samme tidspunkt. Det er litt bekymringsfullt. Vi er avhengig av folks giverglede for å kunne opprettholde størrelsen på beløpet vi deler ut hvert år. Synker totalbeløpet vil det bli færre som kan få gavekort. Det er viktig at folk åpner lommebøkene sine slik at vi kan oppretteholde en over 100 år gammel tradisjon, sier Mesloe.

Slik gir du penger til juleinnsamlingen

Bidrag kan gis på bankkonto 4202 24 87412. Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps 72606.

Bidrag kan også betales direkte i ekspedisjonen i Adressahuset i Ferjemannsveien.

