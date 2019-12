Saken oppdateres.

- I forbindelse med en voldsepisode var politiet på utkikk etter et par gjerningspersoner på Grilstad. Når patruljen får observasjon på disse personene, ender det med at de går til angrep på politiet. Og her pådrar de seg anmeldelse for vold mot offentlig tjenestemann, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Ingen av de involverte politifolkene skal ha blitt skadd. Denne voldsepisoden skjedde klokka 22.40 fredag kveld.

- Vedkommende blir anmeldt for vold mot voldsofferet først, og deretter blir det også anmeldelse for vold mot politiet, opplyser operasjonsleder Olsen.

Gikk til angrep med slag og spark

Klokka 01.55 skulle politiet pågripe en person som solgte narkotika i sentrum av Trondheim. Det var politiet selv som observerte salget.

- I det han skjønner at politiet skal pågripe han, velger han å gå til angrep på to polititjenestemenn med slag og spark, sier operasjonsleder Olsen.

Også her skal polititjenestemennene ha kommet fra det uten å ha pådratt seg skader.

Gjerningspersonene fra begge hendelsene sitter fortsatt hos politiet og vil bli avhørt i løpet av formiddagen.

Ti personer inne for rus og ordensforstyrrelser

- Det har vært noen tildragelser og ordensforstyrrelser i løpet av natten, og vi har hatt ti personer innom cellene våre i natt. Men såvidt vi kjenner til, har det ikke oppstått noen alvorlige personskader i forbindelse med disse hendelsene.