Flytter midnattsfyrverkeriet på grunn av sterk vind

Saken oppdateres.

- Slik som det ser ut nå, er det ikke forsvarlig å sende opp fyrverkeri ved midnatt. Det er for mye vind, og det er kastevinder ifølge de værmeldingene vi har fått fra Meterologisk institutt i Bergen, sier Merete Mauland, rådgiver i Trondheim bydrift.

Beslutningen ble tatt nå i ettermiddag.

- Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av de værprognosene vi har fått. Det er pyrogruppen, Trondheim bydrift og brannvesenet som har tatt denne beslutningen i samråd, sier Mauland.

Familiefyrverkeri

Værmeldingen er imidlertid bedre klokka 19 når familiefyrverkeriet skal gå i lufta. Derfor velger kommunen å kjøre opp midnattsfyrverkeriet også da. Det betyr at fyrverkeriet tidligere på kvelden vil vare lenger enn før.

- Istedet for å avlyse fyrverkeriet, så kjører vi alt sammen klokken 19. Dermed kan flere kan få mulighet til å se fyrverkeriet, sier Mauland som er glad for at de kan få til denne løsningen på en slik stormfull nyttårsaften.

- Sikkerheten er det viktigste. Vi ser nå at det blir veldig mye vind utover kvelden, det er snakk om storm styrke. Da er det fint at vi likevel kan tilby fyrverkeriet, sier Mauland.

En gang tidligere er midnattsfyrverkeriet avlyst, det skjedde ved inngangen til 2016.

Flytter vardetenningen

Kommunens fyrverkeri skal som vanlig sendes opp fra Festningen, og en halv time før det smeller, er det vardetenning ved Festningen. Mauland sier at vardetenningen i år er flyttet 100 meter vestover, mot Småbergan, for å overholde sikkerhetssonen.

- Bydrift setter opp fakler slik at det skal være enkelt å finne frem, sier Mauland, som håper at mange benytter anledningen til å få med seg kommunens fyrverkeri.

- Egentlig så er det nok slik at fyrverkeriet på Festningen ses best på avstand. Så en behøver ikke ta turen til Festningen, sier Mauland.

