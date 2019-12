Hun sto for tidenes Pstereo-konsert og tiårets beste album

Saken oppdateres.

- Vårt hovedfokus er å redde liv. Du kan hjelpe oss med å sørge for at det ikke er livet til din ungdom vi må redde, skriver politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu på Facebook.

I år er det meldt svært dårlig vær på nyttårsaften, og det gjør at politiet er ekstra bekymret.

- Været som er meldt, viser at det kan bli en våt, kald og vindfull kveld og natt, skriver de.

- Legg en plan

Oppfordringen fra politiet er å legge en plan sammen med ungdommene før de drar ut for å feire inngangen til 2020.

- En plan som inneholder detaljer om hvordan han eller hun skal komme seg trygt hjem. Ikke forvent at en taxi er ledig det minuttet du trenger det, og ikke forvent at politi eller ambulanse sørger for skyssen, skriver politiet.

- Kan ikke være taxi

I år er kommunens midnattsfyrverkeri avlyst på grunn av værforholdene. Men mange ungdommer vil nok likevel samle seg utendørs ved inngangen til det nye året, og da særlig på ulike utkikksplasser.

- Erfaringen vår tilsier at de er flinke til å komme seg dit, men når smellene stilner og himmelen igjen er mørk er det flere som ikke aner hvordan de skal komme seg hjem. Tynnkledde, våte og kalde forventer enkelte at vi og ambulansen skal ordne transport for dem. Men ingen av oss har mulighet til å være taxi natt til første nyttårsdag, skriver politiet.