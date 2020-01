Politiet ber om tips fra publikum for å etterforske episoder der barn skal ha blitt forsøkt lokket inn i bil

Saken oppdateres.

- Per nå har vi ikke noen aktiv etterforskning. Vi har rett og slett for lite å gå etter, sier Håvard Johannesen ved politiets felles straffesaksinntak.

Han er politifaglig etterforskningsleder.

Johannesen sier de ønsker tips.

- Dersom noen har sett noe eller sitter med informasjon, så må de ta kontakt med oss, sier han.

To separate meldinger

Det var 2. januar at politiet fikk to meldinger om at barn skal ha blitt stoppet av ukjente bilførere og bedt om å sette seg inn i bilen. Den første meldingen handlet om en hendelse ved Charlottenlund skole der et barn i 10-11 årsalderen fikk tilbud om skyss fra en ukjent mann.

Bilen ble beskrevet som en mørk stasjonsvogn.

Senere på kvelden fikk politiet telefon fra en bekymret forelder på Kattem der et barn i åtteårsalderen fikk spørsmål om det samme ved 18-tiden.

I januar i fjor gikk Rye skole ut med en advarsel etter at en elev ved skolen skal ha blitt forsøkt lokket inn i en bil.

Kan kontaktes på telefon eller nett

Johannessen sier folk som eventuelt har opplysninger kan kontakte politiet på telefonnummer 02800.

- Det er også mulig å kontakte oss på internett via politiet.no, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter