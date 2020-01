Politiet turte ikke kjøre utrykning til brann fordi det var så glatt

- Det er et voldsomt trykk med visninger fra starten av året

Må jakte ny sjef for tredje gang på fire år

Kino-romjula: Over 100 000 valgte norsk film

RBKs sportssjef: – Vi har sagt nei til ett bud. Pål er viktig for Rosenborg

EM-spilleren forlater Trondheim. Kolstad fryder seg over klubbvalget

E6 helt åpen igjen i Soknedal etter at trailer sakset

Skulle bremse for biler, men endte opp i grøfta

Maud Angelica skal holde minnetale for faren i bisettelsen

Reiste fra Røros for å delta i Ari Behns bisettelse

Taxisjåfør fryktet for livet da han ble ranet: - Jeg tenkte på datteren min

Maud Angelica skal holde minneord for faren i bisettelsen

Reiste fra Røros for å delta i Ari Behns bisettelse

Saken oppdateres.

- Vi har mottatt melding om røykutvikling fra en kjeller på Jakobsli. To personer har kommet seg ut av huset og skal ha inhalert noe røyk, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved politiets operasjonsentral i Trøndelag.

Da Adresseavisen snakket med politiet like etter klokken 12 fredag var nødetatene på vei til stedet ifølge Johnsen.

- Det er ekstremt glatt på stedet. Vi har gode piggdekk på våre kjøretøy, men det er så glatt at verken vi eller brannvesenet turte å kjøre vanlig utrykning, sier hun.

Vaktoperatør Stig Lunde ved Midt-Norge 110-sentral opplyser at det er noen klær som hadde blitt gjenglemt på en komfyr.

- Beboerne fikk skrudd av komfyren før de løp ut, og det ble ingen større utvikling. Det har trolig ikke vært åpne flammer, sier han.

Brannvesenet er på stedet og driver utlufting. Klokka 12.21 melder politiet at to personer kjøres til St. Olavs hospital for en sjekk.