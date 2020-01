Tenåring ranet i Heimdal sentrum

Nedtur for Norge og Sagosen i første kamp i EM-oppkjøringen

Saken oppdateres.

Politiet fikk inn melding om hendelsen kvart på ni fredag kveld. Gutten ble truet av en eller flere ungdommer til å gi fra seg verdisaker, og de fikk med seg noe av hans eiendeler, opplyser Solfrid Lægdheim, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

- Gutten sa fra til foreldrene sine, som kontaktet oss, forteller hun.

Den ene gjerningsmannen, som er 16 år, er en kjenning for politiet, og det ble fort klart for dem at han var involvert.

- Vi har oppsøkt ham og har kontroll på ham. Nå samler vi informasjon gjennom avhør av vitner og involverte. Begge parter er med sine foresatte, opplyser Lægdheim til Adresseavisen.

Politiet twitret om hendelsen klokka 21.45 fredag kveld.