Gjesten nektet å gå, endte med å overnatte i arresten

Saken oppdateres.

Det var like før midnatt at politiet rykket ut til et spisested i sentrum etter melding om en vanskelig kunde. Kunden ble bortvist, men kom tilbake etter kort tid, skriver politiet på Twitter.

- Vi fikk melding fra et spisested i byen om en gjest som ikke var samarbeidsvillig. Han kom tilbake og satte seg til og nektet å gå. Det endte med at han ble tatt med til arresten, sier operasjonsleder Viola Elvrum ved politiets operasjonsentral i Trøndelag.

Mannen, som fremsto som ruset, blir anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg om å forlate Bruger King-restauranten. Han er fortsatt i arresten mandag morgen.

- Det dreier seg om en person vi kjenner fra tidligere. Han er fra Trondheim, sier Elvrum.