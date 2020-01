Mannen som er siktet etter Ila-skytingen samtykker til fengsling

Saken oppdateres.

Mannen fra Vestlandet er en av de to hovedmistenkte som har vært ettersøkt etter at en mann ble skutt utenfor Bunnpris-butikken i Ila i Trondheim 5. desember i fjor.

Politiet har tidligere bekreftet at de mener den siktede mannen befant seg på stedet under skytingen, men etterforskningsleder Øyvind Jørgensen har ikke ønsket å gå nærmere inn på hvilken rolle mannen skal ha hatt.

Politiadvokat Trygve Angen opplyser at 25-åringen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Under fengslingsmøtet som startet i Sør-Trøndelag tingrett klokken 13.00 mandag, begjærte Angen 25-åringen fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Han begrunnet dette med unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare, bekreftet politiadvokaten i etterkant.

- Ingen kommentar

Siktedes forsvarer Rikke Arnesen opplyser etter fengslingsmøtet at klienten samtykker til fengsling, og at han vil forklare seg til politiet.

Fengslingsmøtet var ferdig i 13.30-tiden. Tingrettsdommeren sitter nå og skriver kjennelse i saken.

Politiadvokat Trygve Angen opplyser at den siktede vil bli avhørt så fort som mulig – trolig i løpet av mandag.

Den andre hovedmistenkte er fremdeles på frifot, opplyser politiet. Politiadvokat Trygve Angen ønsker ikke å si noe om hvor de mener den mistenkte befinner seg.

På åpen gate

Det var om kvelden den 5. desember i fjor at en mann i 30-årene ble skutt på gata ved Bunnpris-butikken i Ila i Trondheim. Politiet har tidligere bekreftet at en av deres teorier er at skytingen skjedde som følge av et oppgjør om narkotikagjeld.

Den skadde mannen ble sendt til St. Olavs hospital med alvorlige skader. To menn ble etter hendelsen pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. De to ble raskt løslatt, men har ifølge politiet fremdeles status som siktet. Politiet tror ikke at de to var på stedet da skytingen fant sted.

Noen dager etter skytingen, ble det offentlig kjent at politiet også etterlyste to andre navngitte personer. Politiet bekreftet før jul at dette er de hovedmistenkte.

Meldte seg selv

Mannen som mandag ble fremstilt for fengsling meldte seg for politiet i romjula. Han var da i Danmark.

- Han tok kontakt med norsk politi via sin forsvarer. I etterkant meldte han seg for politiet i Danmark, fortalte etterforskningsleder Jørgensen til Adresseavisen 2. januar.

Mannen ble deretter pågrepet og varetektsfengslet i Danmark før han ble utlevert til norsk politi.