Saken oppdateres.

Like etter klokken 16.00 mandag meldte politiet at slagsmålet var over og at de hadde kontroll på en person.

Politiet meldte først om hendelsen på Twitter klokken 15.58 mandag ettermiddag.

- Vi fikk melding om at tre personer sloss, tipser mente at det var folk fra et belastet miljø. Da vi kom til stedet var slagsmålet over. En person som er godt kjent for politiet vil bli tatt med inn til politistasjonen, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen til Adresseavisen.