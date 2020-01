Politiet ber om tips etter antatt påtente branner i Trondheim

Saken oppdateres.

Det var klokken 01.25 i natt at politiet fikk melding om den andre brannen i Klæbu natt til tirsdag. Da brant det i en kontainer på stedet.

- Vi fikk melding om brannen fra brannvesenet. Da hadde de allerede vært ute på den andre brannen. Vi fikk melding om den klokken 00.25, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

De to brannene det er snakk om var i en søppelcontainer ved Klæbu kirke og en klescontainer på Tanem. Ifølge operasjonslederen er begge de to containerne tagget ned. Det er ikke meldt om skader ut over de ødelagte containerne.

- Tror dere det er samme person eller personer som står bak?

- Det er grunn til å tro at de begge er påtent og at det kan være de samme som står bak. En grunn til at vi tror det er at de er sprayet med lignende tagging, sier hun.

Da politiet fikk melding om brannene ble flere politipatruljer sendt ut for å søke i området, men uten å finne noen personer. Bergstrøm sier det er opprettet sak på forholdene og at politiet vil etterforske videre hva som har skjedd.

- Det er ønskelig med tips dersom noen vet noe om dette, sier hun.