Savnet mann funnet omkommet

Bevisstløs kvinne funnet i trapp for tolv dager siden - fortsatt ikke avhørt

Hadde ID-kort for slanger liggende i bilen. Da ble tollerne mistenksomme

Ni sjåfører ble fersket av UP på E6

Saken oppdateres.

Like før midnatt onsdag meldte politiet at leteaksjonen etter mannen ville fortsette utover natten. Klokken 03.06 meldte politiet at mannen var funnet omkommet i nærområdet. Leteaksjonen ble derfor avsluttet.

Operasjonsleder Kamilla Engen sier klokken 06.11 torsdag morgen til Adresseavisen at politiet ikke ønsker å si mer om saken.

LES MER: Uværet skaper problemer flere steder i Trøndelag

Tynnkledd

Politiet meldte på Twitter klokka 21.46 at de lette etter en mann i 70-årene på Ranheim. Han skal være rundt 180 centimeter høy og ha grått hår. Mannen var tynt kledd i det dårlige været. Han skulle trolig være iført kun en t-skjorte, en tynn mørkeblå jakke og dongeribukse.

Familien hadde da opplyst at de var bekymret for mannens helse.

- Han har noe sykdomshistorikk, og trenger blant annet medisiner, opplyste operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidiskrikt sent onsdag kveld.

Mannen ble sist sett klokka 19, og ble meldt savnet av et familiemedlem klokka 20.30.

- Vi lette med fem patruljer, inkludert en hundepatrulje. Det kom en hundepatrulje til, i tillegg bisto Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Vi sjekket først området i nærheten av mannens bolig, i tillegg til butikker, restauranter og andre steder som fortsatt holdt åpent, sa Elvrum.

Fortsatte i natt

Hun opplyste litt over klokka 23 at leteaksjonen ville fortsette utover natten. Klokken 03.06 meldte politiet at mannen var funnet omkommet i nærområdet. Leteaksjonen ble derfor avsluttet.

- Søket fortsatte med uforminsket styrke, vi brukte det meste vi hadde av mannskaper. Det var dårlig vær og mannen hadde lite klær, så vi anså det som viktig å finne han fort. Mørket ga noen begrensinger, og vi måtte ivareta sikkerheten til de som lette også, sa Elvrum.

Hovedredningssentralen hadde da sendt redningsskøyta «Jens Bye» for å bistå i søket.