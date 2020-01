Bil kjørte over midtrabatt: - Jernpåle skal ha sneiet passasjer

Carlsen går for historisk rekord. Han nevner tre faktorer som hever ham over rivalene

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen fikk melding om hendelsen klokken 17.05. Politiet meldte først at bilen hadde kjørt over en rundkjøring, men det viste seg at kjøretøyet hadde kjørt over midtrabatten.

- Den har kjørt over midtrabatten og kjørt ned et gjerde og et skilt, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

Jernpåle

Hun forteller at en jernpåle skal ha kommet inn i midtkupeen på bilen. Bergstrøm er ikke sikker på hvordan dette skjedde, men politiet skriver på Twitter at jernpålen kom inn et vindu.

- Jernpålen skal ha sneiet en passasjer, sier hun.

Ifølge politiet var det tre personer i bilen. Operasjonsleder Bergstrøm forteller at alle ble sendt til sykehus for en sjekk.

- Ifølge de tilbakemeldingene vi har fått, virker det ikke som om det er store skader. En har meldt om smerter i mageregionen, sier hun.

Bergstrøm opplyser at sjåførens førerkort er midlertidig beslaglagt. Det skal ikke være mistanke om ruskjøring. Bergstrøm kunne i halv sekstida lørdag ikke si noe om årsaken til ulykken.

Trafikkoperatør Erling Drangsholt ved Vegtrafikksentralen opplyste like etter hendelsen at trafikken gikk svært sakte på fylkesveien mellom Bjørndalsbrua og Flatåsen.

- Det er nok uansett smartere å bruke omkjøringsalternativer nå, uttalte han klokken 17.16.

Like etter opplyste Vegtrafikksentralen på Twitter at det er manuell dirigering av trafikken på stedet.

- Forsinkelser må forventes, heter det i meldingen.