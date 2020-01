Bil skal ha kjørt over rundkjøring og inn i gjerde

Overgrepsdømt mann møter i retten for sjette gang

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen fikk melding om hendelsen klokken 17.05.

Politiet opplyser på Twitter at det er snakk om en bil som har kjørt over en rundkjøring og inn i et gjerde. Det skal ha vært tre personer i bilen. Ambulanse er på stedet og utfører helsesjekk, melder politiet.

Trafikkoperatør Erling Drangsholt ved Vegtrafikksentralen opplyste like etter hendelsen at trafikken gikk svært sakte på fylkesveien mellom Bjørndalsbrua og Flatåsen.

- Det er nok uansett smartere å bruke omkjøringsalternativer nå, uttalte han klokken 17.16.

Like etter opplyste Vegtrafikksentralen på Twitter at det er manuell dirigering av trafikken på stedet.

- Forsinkelser må forventes, heter det i meldingen.