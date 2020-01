Vassfjellet får grønt lys for større utbygging

Saken oppdateres.

Da Freidig Alpin kjøpte Vassfjellet skisenter i 2018, varslet de store utbygginger de kommende årene. På lista sto blant annet en stolheis til 40 millioner kroner.

Etter ja fra Klæbu kommune om kommunal garanti og dermed økonomisk hjelp, fikk Vassfjellet nei fra Fylkesmannen. Dermed havnet saken på Kommunaldepartementets bord, som nå gir Vassfjellet Skiheiser AS grønt lys.

- Kjerringa mot strømmen



- Dette er en stor lettelse for Vassfjellet og for barn og unge. Det er også viktig for prinsippet om at vi kan hjelpe idrettslag med å kjøpe private anlegg. Dette er kjerringa mot strømmen, sier ordfører Rita Ottervik til Adresseavisen.

Det var Klæbu kommune som sa ja til kommunal garanti. Klæbu og Trondheim ble slått sammen 1. januar 2020.

- Jeg er veldig glad for at departementet har tillagt tilbudet til barn og unge størst vekt. Vi har vært helt enige i vedtaket til Klæbu, og saken ble også behandlet i formannskapet i Trondhiem. Det måtte vi gjøre siden vi ble en ny kommune.

Ottervik skjønner at ventetiden har vært en belastning for Freidig Alpin.

- Derfor er jeg desto mer glad for at dette nå er på plass.

Tar klagen til følge

Vassfjellet Vinterpark var avhengig av garanti på kjøpesum og utbedringer fra Klæbu kommune. Kommunestyret sa den gang ja til å stå som garantist for 27,5 millioner kroner, men det godtok ikke Fylkesmannen i Trøndelag, og viste til kommuneloven.

Den sier at kommuner ikke kan være garantist for næringsvirksomhet som ikke blir drevet av kommunen selv.

- På bakgrunn av en konkret og helhetlig vurdering av saken, mener jeg at den kommunale garantien i saken kan godkjennes. Kommunens klage tas derfor til følge og Fylkesmannens avslag stadfestes ikke, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på Regjeringens nettsider.

- Fantastisk nyhet

Det var NRK som meldte om avgjørelsen fra kommunaldepartementet først.

- Dette er en fantastisk nyhet. Ikke bare for oss i Freidig, men for alle idrettslag i samme situasjon som oss i Norge, sier Stian Henriksen som er styreleder i Vassfjellet vinterpark, til NRK.

Til Adresseavisen sier Henriksen:

- Nå får vi endelig realisert planene for Vassfjellet vinterpark, som har stått på vent i 17 måneder. Vi skal lage et ordentlig bra skisenter for innbyggerne i Trondheim.

Ifølge Henriksen innebærer dette i første fase blant annet snøproduksjon i alle løyper. I neste fase er det snakk om utvidelse med stolheis.

- Viktig for breddeidretten



- Dette er bra for idrettsglade barn- og ungdommer. Nå ligger alt til rette for at idrettslaget skal kunne gjøre nødvendige investeringer for å legge til rette for mer aktivitet for barn og unge, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H) i en pressemelding.

Avklaringen kommer dagen før søknadsfristen for tippemiddler går ut.

- Vassfjellet er vårt næranlegg når det gjelder alpint. Et oppgradert anlegg er et viktig tiltak for å styrke breddeidretten. Jeg er glad vi har fått en avklaring på denne saken. Dette føyer seg inn i rekken av saker hvor denne regjeringen velger å lytte til lokaldemokratiet fremfor Fylkesmannen, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP) i pressemeldingen.

