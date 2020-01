Etterlyser navngitt mann etter skyteepisode i Ila

– Veldig bra at det blir færre biler i gata slik at bussen slipper fortere fram

Saken oppdateres.

I forbindelse med hendelsen der en mann i 30-årene ble skutt i Ila i Trondheim 5. desember 2019, ønsker politiet å komme i kontakt med en navngitt mann, ifølge en pressemelding sendt ut av Trøndelag politidistrikt onsdag morgen.

- Mannen er 180 cm høy og har blå øyne. Han hadde kort hår i desember. Det har nok ikke rukket å bli så mye lengre, sier politiadvokat Trygve Angen til Adresseavisen.

Mannen er 28 år gammel.

Norsk statsborger

Han sier politiet ikke har sikre opplysninger om hvor den etterlyste mannen befinner seg. Det er derfor de nå går ut med etterlysningen i håp om å få inn nye opplysninger.

- Hvilken rolle har den etterlyste mannen i denne saken?

- Det vil jeg ikke gå inn på, men vi mener at han var tilstede, sier Angen.

Politiet ber om at personer som har informasjon om hvor mannen befinner seg, tar kontakt på telefonnummer 73 48 94 00.

Dette gjelder også dersom man observerer mannen, eller har observert ham etter 5. desember 2019. Mannen er norsk statsborger og opprinnelig fra Grenland-området i Vestfold og Telemark fylke. Han benytter et annet navn i Sverige og har tilknytning til Värmland. Han er ifølge folkeregisteret registrert som utvandret til Sverige.

- Ikke ta kontakt med mannen

- Selv om vi ikke har grunn til å tro at han utgjør noen fare for publikum generelt, er det ikke ønskelig at man forsøker å ta kontakt med mannen direkte. Tips om hvor mannen befinner seg kan også inngis anonymt, står det videre i pressemeldingen.

Mannen er etterlyst som mistenkt i saken og skal pågripes.

To personer har vært etterlyst etter skytingen i Ila. Den ene, en 25 år gammel mann, meldte seg for politiet i Danmark i mellomjula. Sist mandag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. Mannens forsvarer, Rikke Arnesen, sa etter fengslingsmøtet at hennes klient ønsket å forklare seg for politiet, men ikke før han får innsyn i anklagene mot seg. Hun og klienten er misfornøyd med at viktige bevis i saken er klausulert - hemmeligholdt for 25-åringen.

Politiadvokat Angen sier 25-åring fortsatt ikke har forklart seg. Han viser til at politiet mener det er behov for å unnta dokumenter så lenge en av de hovedmistenkte i saken fortsatt er på frifot.

- Det er også litt av hensyn til han som sitter varetektsfengslet at vi nå går ut med denne etterlysningen, sier Angen.

