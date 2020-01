Lærer i Trondheim frastjålet bilen sin på jobb

– Storbyliv var ikke noe for oss, vi trives best på landet

Onsdag gjorde Kenneth Røstad (46) en ubehagelig oppdagelse da han fant ut at både bilen og flere av verdisakene hans var blitt stjålet mens han var på jobb.

- Noen har vært inne på et område på skolen og funnet jakken min, og på det viset også funnet nøklene mine. Dermed kunne de også ta bilen, sier Røstad til Adresseavisen.

Bilen sto parkert på parkeringsplassen på Charlottenlund videregående skole, og ifølge Røstad ble den stjålet klokken 08.49 onsdag morgen.

Stjal jakke, lommebok og nøkler

Bilen som ble stjålet er en sølvgrå Kia Soul 2018-modell, med takstativ og kajakkholder på taket.

Røstad har delt et bilde på Facebook av en lignende bil, der han ber om tips som fører til at bilen kommer til rette.

- Det blir kaldt å gå hjem i t-skjorte i dag, skriver han spøkefullt.

I tillegg til bilen ble nemlig jakken, lommeboken og nøklene hans også stjålet.

- Jeg har heldigvis telefon med Vipps og gode kolleger, så akkurat det går nok fint, sier Røstad.

Fanget på overvåkingskamera

Røstad forklarer at politiet har vært og sikret seg bevis, og at skolen har fanget opp et bilde av syndebukken på overvåkingskamera. Politiet har imidlertid ikke identifisert gjerningspersonen enda.

Politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag, Håvard Johannessen, bekrefter at politiet etterforsker saken.

- Vi har noen patruljer nå som jobber operativt for å følge noen spor de har, sier han.

Nå håper Røstad at bilen kommer tilbake, forhåpentligvis i god stand.

- Pengene bryr jeg meg ikke om, men det er så mange kort og alt mulig rart i lommeboken som det er mye arbeid med å erstatte, så jeg håper selvfølgelig at jeg får tilbake det også. Nøkkelknippet er jo også kjekt å ha, sier han.

