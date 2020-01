Falt om på tredemølla, nå håper han å finne redningsmannen

- Sjefen min ringte grytidlig og sa at i dag kommer du deg ikke på jobb

- Hadde jeg kommet to minutter senere, kunne det gått liv

17. januar er Jann Gunnar Witsøe på trening på 3T Rosten i Trondheim, som så mange ganger før.

Under ei løpeøkt på tredemølla, blir han plutselig veldig svimmel, og faller om.

Han våkner, omringet av mennesker med bekymrede blikk.

- Jeg ble fortalt at en mann hadde tatt hjertekompresjoner på meg, sier Witzøe til Adresseavisen.

Den samme mannen tok telefonen til Jann Gunnar, ringte familien hans og ga dem beskjed om hva som hadde skjedd.

- Han kjørte og hentet dem, slik at de fikk bli med meg i ambulansen. Det er helt utrolig, forteller han.

Nå har han lagt ut et innlegg på Facebook-siden til 3T Rosten, i håp om å finne redningsmannen sin.

- Jeg ønsker selvfølgelig å takke ham, han kan jo ha reddet livet mitt.

Fikk overraskende beskjed av legene

På legevakten fikk Witzøe nemlig en noe overraskende beskjed.

- De trodde ikke at jeg hadde hatt hjertestans. De mente at jeg hadde besvimt.

Selv er han skeptisk til legenes teori.

- Hvis jeg ikke fikk hjertestans, hvorfor ble det gjort så mange hjertekompresjoner da? Det henger ikke på greip, mener han, og legger til at han håper et møte med redningsmannen vil gi svar på hva som egentlig skjedde ved tredemøllene på 3T Rosten.

For øyeblikket er han hjemmeværende med ribbeinsbrudd.

- Det er et tegn på at det ble gjort skikkelig, sier Witzøe, som etter forholdene har det bra.

Leter etter Tiller-mann

I flere dager har Jann Gunnar og resten av familien forsøkt å spore opp redningsmannen, så langt uten hell.

- Hele gjengen var så stresset der og da, at vi ikke fikk med oss hvem vedkommende var. Vi vet at det er en mann, som bor på Tiller. I tillegg vet vi at han kjører en grå stasjonsvogn, av typen Volkswagen Passat.

Witzøe forteller at han så langt ikke har fått noen konkrete tips, men håper at Facebook-innlegget kan bidra til å finne den reddende engelen fra Tiller.

- Det renner inn med både delinger og likes, så nå er det bare å krysse fingrene, og håpe at han tar kontakt etter hvert, sier Jann Gunnar Witzøe til Adresseavisen.