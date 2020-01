Endrer holdeplassene for regionbussene i Trondheim

Lytt og bytt, studentfestival under Barokkfest

Saken oppdateres.

Fra førstkommende mandag må du begynne å benytte en annen holdeplass dersom du skal ta regionbuss til eller fra Trondheim sentrum.

Det melder AtB i en pressemelding.

Flytter til Dronningens gate

Den nye holdeplassen for regionbussene vil være Dronningens gate D1.

Bussene vil kjøre inn i Dronningens gate fra Søndre gate, og ikke lenger gjennom Olav Tryggvassons gate som nå.

Årsaken til byttet er ifølge busselskapet at de vil bedre trafikkavviklingen for metrobussene og andre bybusser, og at bussholdeplassen i Dronningens gate allerede har leskur og sanntidsskjerm.

Åtte linjer endres

I tillegg til Linje 350 og 450, som allerede betjener holdeplassen i Dronningens gate, vil følgende åtte linjer bli berørt av endringen:

310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem

320 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya

330 (Trondheim -) Stjørdal - Selbu (- Tydal)

340 Trondheim - Støren - Røros

410 Trondheim - Orkanger via Tv 800

440 Trondheim - Støren

470 (Trondheim -) Orkanger - Kyrksæterøra (- Aure)

480 Støren - Berkåk - Oppdal

AtB opplyser at de vil justere passeringstidene mellom Trondheim S og City Syd på disse linjene som følge av holdeplassendringene.