Redningsaksjon avblåst ved Pirterminalen

Kjære politikere som besøker barnehager: Kom til et underbemannet sykehjem

Denne typen turgåing får deg i best form. Derfor dropper Elisabeth (27) treningssenteret

Går hun inn for fritt skolevalg, motarbeider hun på samme tid seg selv

De ukjente Rosenborg-tallene: Fikk for dårlig betalt i fjor

Nå passerer det over 50 busser i timen gjennom denne rundkjøringen på Tiller

Hjemmetap for Thorsby og Sampdoria

Saken oppdateres.

Det viste seg at det ikke var tilfelle.

- Alle nødetater er på plass, skrev politiet i Trøndelag på Twitter like etter klokken 23..

Operasjonsleder Wenche Johnsen opplyste at de hadde fått en melding via AMK om at en person hadde hoppet i vannet ved Pirterminalen. Meldingen kom inn klokken 22.51.

- Brannvesenet var på stedet kort tid etterpå med både båt og dykkere. Det er kaldt og mørkt, og vanskelige forhold, sa Johnsen.

Hovedredningssentralen ble også varslet om redningsaksjonen.

En halvtime senere melder politiet dette:

- Politiet har funnet ut at det er ingen som har hoppet i vannet. Nødetatene har avsluttet på stedet, skriver politiet på Twitter.