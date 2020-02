Til høsten skal «alt» handle om bærekraft på denne skolen

Saken oppdateres.

Martin Andreas Rømma Haagenstad og Asta Marie Plathe går andre og tredjeåret på Skansen videregående Steinerskole i Ila i Trondheim. Til høsten starter skolen med landets første linje med tverrfaglig fokus på bærekraft. Bærekraft, ordet som brukes i mange sammenhenger for tiden, skal være en ledetråd i alle studiespesialiseringsfagene, enten det er matematikk, samfunnsfag eller er språkfag.

- Ja, ja, jeg ville gjerne gått på bærekraftlinja. I disse tider med klimakrise er det viktig med et slikt fokus, sier Martin.

- Vi snakker om klima, miljø og bærekraft i dag også, men hvor mye er opp til lærerne. Det er bedre med et mer håndfast opplegg som det som starter til høsten, sier Asta Marie.

Hun tror Skansen allerede har mer fokus på bærekraft enn de fleste skoler. Lærerne er miljøbevisste og flere av elevene er medlem av Natur og Ungdom, forteller hun.

Skolehage midt i byen

Utenfor skolebygget på Skansen vitner skolehagen med dyrkingskasser om det hun forteller. Det er januar og det gror ikke mye der nå, men det skal det fra høsten av. Da skal skolen utvide samarbeidet med gården Skjølberg Søndre i Orkdal. Til nå har elevene i 10. klassen på Steinerskolen landbrukspraksis der. Fra sommeren av skal Skjølberg Søndre også bidra til at det blir mer fart i dyrkingskassene ved skolebygget.

Et ønske fra elevene

Til nå har Skansen tilbudt allmenn studiespesialisering og studiespesialisering med kunstfag. Framover blir det bare studiespesialisering med bærekraft-fokus. Pedagogisk avdelingsleder Nico Schlösser forteller at omleggingen er et resultat av innspill fra elever. Framover blir det bare studiespesialisering med bærekraft-fokus. Pedagogisk avdelingsleder Nico Schlösser forteller at omleggingen er et resultat av innspill fra elever.

- Ungdommen krever en slik endring og samfunnet trenger det, sier Schlösser.

Innspill fra næringslivet

Det nye tilbudet er blant annet jobbet fram både gjennom samtaler med egne elever og andre unge som et filmteam fra skolen har intervjuet rundt om i Trøndelag, samt innspillmøter med representanter med representanter fra næringslivet i Trondheim og Oslo. Bedriftene Ducky, Agraff Arkitektur, Rambøll og Ungt Entreprenørskap er blant de som er konsultert.

Det har altså resultert i et undervisningsopplegg der flere fag er knyttet sammen i fire ulike deler i løpet av året. Hver del har et hovedtema som «Verden rundt oss». Dette vil være det første temaet for de som til høsten begynner i VG1. Det siste temaet på slutten av skoleåret har fått tittelen «Fra øko til ego?».

Vil ha flere elever

Elevtallet på Skansen videregående har variert en del gjennom de 30 årene skolen har eksistert. Akkurat nå er det bare 22 elever ved skolen.

- Vi har ikke skilt oss tydelig nok ut. Det tror jeg vi vil gjøre nå, sier Schlösser, og forteller at målet er 30 elever på hvert trinn.

Den 8. februar holder skolen åpen dag, og da er håpet at mange interesserte og nysgjerrige stikker innom. Da kommer flere kloke hoder på bærekraft, blant andre Hedwig Thiery Aresvik fra Natur og Ungdom.

NM i klima pågår nå

Aresvik skal også delta på Ungdommens klimatoppmøte som Adresseavisen og NTNU arrangerer i Studentersamfundet senere i februar. Der vil programmet bli avsluttet med kåringen av vinneren i NM i klima for videregående skoler, som pågår i disse dager.

Over 60 skoler over hele landet deltar og konkurrerer om hvem som er best i å redusere egne CO2-utslipp i hverdagen. Skansen videregående Steinerskole skole deltar også, og få dager før den to uker lange konkurransen er over, ligger skolen på første plass.