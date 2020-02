Pelosi rev Trumps tale i to

Mann i 50-årene dømt til ti års forvaring for grove overgrep mot barn

Saken oppdateres.

Dommen ble avsagt i Frostating lagmannsrett i forrige uke.

Ved en rekke anledninger mellom 2016 til 2018 forgrep han seg seksuelt på en gutt som da var i alderen ni til elleve år. Mannen lovet også gutten arv i et forsøk på å lokke ham med på seksuell omgang, ifølge dommen.

Mannen er også dømt for å med hensikt ha skaffet seg tilgang til fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen er det snakk om 1,8 millioner unike bilder og 2.696 unike filmer som viser seksuelle overgrep eller som seksualiserer barn.

I tillegg må han betale 225.000 kroner i oppreisning til offeret.

Mannen, som har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 4. januar i fjor, er tidligere dømt til fem års forvaring for å ha oppbevart overgrepsmateriale og for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

(©NTB)