Værkaos i Trondheim: Alle brøyteenheter kalt ut

Saken oppdateres.

Torsdag oppsto en ekstraordinær værsituasjon i Trøndelag.

I Trondheim har de store snømengdene skapt trøbbel for både busser, biler og fotgjengere, med forsinkelser, veltede trær og uframkommelige veier.

Trondheim bydrift har hendene fulle, og i skrivende stund er 75 av deres enheter ute på brøyting.

- Alle er kalt ut, enten de har ruter på Tiller, Lade eller Skistua, sier avdelingsleder Kristian Lauritzen til Adresseavisen.

Samtlige veier trenger brøyting

Selv om hele byen rammes av kaoset, forteller han at det er store interne forskjeller i byen, og at de verste forholdene er vest for Nidelven og sør for Omkjøringsveien.

- Vet dere hvor mange veier som trenger brøyting nå?

- Ja, det er alle, det. Enkelt og greit, sier Lauritzen.

Kan ikke gjøre annet enn å fortsette

Lauritzen sier videre at ettersom de er midt i en værhendelse, kan de ikke gjøre annet enn å fortsette å ta så mye snø de klarer, så lenge de klarer.

- Også skal vi opprette en framkommelig standard med en gang det slutter å snø. Da har vi fem timer på oss bussgater og mellom ti timer og et døgn i boliggater til å gjennomrette den riktige standarden.

