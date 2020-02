Rykket ut på melding om stjålet katt på Byåsen

Stokkøya-Torild med appell til politikerne: Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

Saken oppdateres.

Politiet sendte fredag kveld en patrulje til Byåsen etter melding om tyveri av en katt.

- Det var eieren av katten som tok kontakt med oss og sa at en nabo hadde stjålet katten hennes, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende ved Trøndelag politidistrikt.

Etter å ha jobbet en god stund med å få kontakt med naboen, fikk politiet hentet ut katten og gitt den tilbake til eieren.

- Er det ikke relativt vanlig at katter går på vift og rundt til ulike folk? Hvordan visste dere at det var et tyveri?

- Vi måtte forholde oss til det eieren sa til oss, og hun sa at den var stålet. Enden på visa ble nok likevel en oppfatning fra oss om at naboen bare hadde sluppet katten inn. Han er nå blitt formanet av patruljen om å ikke gjøre det igjen, da det opplevdes ugreit for eieren, sier Brende.

Operasjonslederen har ikke ytterligere informasjon om den tydeligvis ganske populære katten.

