Elbil skal ha blokkert veien etter trafikkuhell

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut og dirigerte trafikken på stedet. Det skal ha skjedd et mindre trafikkuhell, og det er ikke meldt om personskade. Politiet skrev om hendelsen på Twitter klokken 07.34

- To biler har kollidert, det skal ikke være noen personskade, men det er trafikale problemer selvfølgelig. Det har skjedd i selve lyskrysset på Tonstad i retning brua. Vi har en patrulje som er på stedet nå, sa Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyste på Twitter at det var snakk om en påkjørsel bakfra. Bilene skal ha kommet fra Vestre Rosten og var på vei mot Bjørndalsbrua. Politiet skrev at en elbil var involvert, og at denne sto og blokkerte hele veien i retning vestover mot Bjørndalsbrua. Kort tid senere meldte politiet at trafikken gikk som normalt igjen.