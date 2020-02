Saken oppdateres.

Politiet har fått tips om at en person utgir seg for å komme fra et firma som skal kontrollere internettoppkoblingen, i et forsøk på å komme seg inn i boligen.

- Ingen grunn til å invitere personen inn - legitimerer seg heller ikke. Overveiende sannsynlig en person med dårlige hensikter, skriver politiet på Twitter klokka 21.31.