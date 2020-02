Stian får plass til alle klærne sine i en bag

– Det er et under at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker her

– Det irriterer meg at folk er så opptatt av ting og tror at bare de kjøper seg en Tesla så går det bra med verden, sier Stian Sandø. Han tror ikke det er mulig å redde verden fra klimakrisa med å kjøpe flere ting. Han tror ikke på et bærekraftig forbruk selv om tingene vi kjøper er mindre miljøskadelige enn andre ting.

FNs bærekraftmål Mål 1 Utrydde fattigdom

Mål 2 Utrydde sult

Mål 3 God helse

Mål 4 God utdanning

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold

Mål 7 Ren energi for alle

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Mål 10 Mindre ulikhet

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Mål 14 Liv under vann

Mål 15 Liv på land

Mål 16 Fred og rettferdighet

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

– Det vanvittige jaget folk har etter å skaffe mer og mer og mer, bli bedre og bedre irriterer meg voldsomt. Jeg er jo der selv også, men vi må prøve å komme i pluss i forholdet til naturen, sier han og minner om at vi nå er i minus. Også Stian Sandø møter seg selv i døra og gjør valg i strid med det han egentlig mener. Den røde dunjakka har på seg, er et eksempel på det.

– Vekst er problemet

– Vekst, vekst, vekst er kjernen i problemet vi har med naturen. Først måtte vi jobbe hardt for å klare å overleve i naturen, så klarte vi å manipulere naturen til å gjøre hva vi vil, og nå må naturen jobbe hardt for å overleve med oss. Jeg håper vi kommer til et punkt der vi klarer å leve sammen med naturen.

Stian Sandø skal være programleder når Adresseavisen og NTNU arrangerer Ungdommens Klimatoppmøte Trøndelag torsdag 13. februar. Han var tidligere programleder i Newton og dukker rett som det er i nye kjendisprogram på TV. Nå driver han et eget teknologifirma, Flare.

I tillegg holder han masse foredrag om det han mener er viktig i livet. Derfor vil han ikke la seg distrahere av ting, klær og forbruk. Derimot reiser han mye og flyr Norge på langs og tvers for å snakke til ulike forsamlinger. I tillegg tar han drosje dersom det virker mest lettvint der og da.

Vil ikke ha ting som lager stress

– Jeg lever minimalistisk, sier han. Han har få ting, ikke egen leilighet og heller ikke lån.

– Jeg nekter å skaffe meg noe som stresser meg slik at jeg må jobbe for å ha råd til det. Jeg vil jobbe for å gjøre det jeg vil gjøre. Dersom vi lever bare én gang, er det trist å kaste bort det livet på å gjøre ting man ikke liker, sier Stian Sandø. 27-åringen ser for seg at det kan endre seg dersom han får familie.

– Viss målet i livet blir å jobbe for å kjøpe flere ting, er det trist. Et evig jag etter flere ting virker veldig slitsomt. Det er ikke et godt og lykkelig liv. Det er et godt forhold til de nærmeste rundt deg og at du trives med det du gjør.

Møter seg selv i døra

– Jeg har plass til alle klærne mine i en bag, men sånt som snowboardutstyr, skiutstyr, sykkelklær, fjellsko og den typen ting har jeg ikke plass til i bagen. Det tar kjempemye plass. Men alt av vanlige klær får jeg plass til i en bag, forteller han.

– Det er utrolig gøy å gjøre noe sammen med venner, og ofte krever de aktivitetene utstyr og ting. Jeg digger at det ser ut som om det går mot en trend der vi kan leie mer og mer, at vi kan leie bil eller skiutstyr i stedet for å eie.





– Må ha hatt blackout

27-åringen kommer gående i rød dunjakke. På ryggen har han en gammel sekk fra Adresseavisen, laget til VM i Trondheim i 1997. Han har stjålet sekken av en onkel, forteller han.

Sist vi møtte ham, hadde han på seg en grå ullfrakk og sennepsgul genser og så superelegant ut i trondheimsvinteren der folk flest går i parkas eller allværsjakke.

Frakken og genseren var bruktfunn og arvegods. Dunjakka derimot er splitter ny – kjøpt for ei uke siden.

– Jeg gikk jo rundt i den frakken, men jeg har jo bosatt med i Trondheim der været er ganske hissig. Jeg kunne sikkert ha kjøpt brukt, men de hadde ingen som passa på Fretex, og det var mest lettvint å kjøpe ny. Jeg gjør ofte det som er mest lettvint, sier Stian og legger til om dunjakkekjøpet:

– Jeg må ha hatt blackout da det skjedde.

