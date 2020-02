Ser etter kjæreste på fem minutter

«Valentinsdagen - dagen vi bruker sårt tjente kroner for at vår bedre halvdel skal orke oss ett år til»

«Leter du etter kjæreste? Er du lei av å være på lange dates med personer du er usikker på om du ser en fremtid med? Skulle du ønske det fantes en raskere og bedre måte å date på?» skrev arrangørene for valentinsdagens store arrangement på Studentersamfundet fredag kveld.

I speeddating får parene som blir satt sammen fem minutter til å bli kjent før det rulleres videre til neste person.

Benedikt Mithassel (20) og Amund Strømsnes (20) har aldri vært på speeddating før, men syntes ideen med å bli kjent med nye på en annerledes måte var spennende.

– Det er noe med å møte folk ansikt til ansikt istedenfor på Tinder. Da kan en mye bedre lese hvordan samtalen går og om personen kan bli en aktuell kjæreste, sier Strømsnes.

Singel på valentinsdagen

– Er du på jakt etter den store kjærligheten?

– Hvis noen faller i armene mine så tar jeg jo så klart i mot, men jeg tar det litt som det kommer. Jeg håper å komme i prat med folk som synes at vitser er gøy og som jeg kan ha det hyggelig sammen med, sier han.

– For mange single er nok valentinsdagen en kjip dag, men det spørs jo helt hva du legger i det. Jeg er her for å prøve noe nytt og kanskje treffe noen jeg allerede kjenner fra før.

Kompisen Benedikt Mithassel synes valentinsdagen er en bra dag selv om han er singel. På speeddaten håper han på en god samtale.

– Jeg håper egentlig bare på å bli kjent med nye og få noen gode samtaler, sier han.

På bordene ligger det røde roseblader og tips til aktuelle samtaletema.

Katteperson eller hundeperson?

Live Sofie Mikalsen (21) har tatt med seg jentegjengen sin, som alle er single. Kvelden før bestemte de seg for at de ville gjøre noe som var utenfor komfortsonen, men ser ikke bort ifra og møte kjærligheten i løpet av kvelden.

– Hvem vet, plutselig så er han her. Vi får se hva som skjer, sier Live Sofie Mikalsen.

– Jeg tenker at det dette er en bra historie som vi kan le av senere enten det går bra eller dårlig.

Mikalsen synes speeddating er en lavterskel måte å bli kjent med nye på.

– En merker jo fort om en har kjemi med en person eller ikke, sånn sett er fem minutter nok, sier venninnen Ragnhild Hjelle.

På listen av gode samtaletema står spørsmålet «Er du en katteperson eller en hundeperson» som et av alternativene.

– Jeg er absolutt ikke en hundeperson, så da håper jeg blinddaten svarer at han er katteperson, sier hun og ler.

En gutt med ambisjoner er jentegjengen alle enig i at de ønsker.

Fem minutter

Litt over klokken 20 starter fem minutters-datene og samtalene er raskt i gang rundt bordene på Strossa i Studentersamfundet.

– Hva skal vi snakke om? høres det fra en student ved et av bordene.

– Vi kan starte med hvorfor du er her, fortsetter han.

Kvinnen på motsatt side av han ler, men er rask til å svare:

– Jeg synes det hørtes gøy ut. Kanskje finner jeg kjærligheten også, hvem vet. Hvorfor er du her? spør hun.

– Jeg er her for å utfordre meg selv, også tenker jeg at den typen jente jeg ser etter kanskje kan være her. Jeg liker folk som er litt utadvendt og som tørr å utfordre seg, svarer mannen.

Ved et annet bord er Ragnhild Hjelle ferdig med sine første speeddate.

– Hvordan gikk det?

– Det gikk veldig bra. Som studenter har vi gjerne mye til felles og henger i like miljø. Samtalen gikk lett, forteller Ragnhild Hjelle.

Noe annet enn Tinder

Det er første gang speeddating arrangeres på en fredag på Studentersamfundet.

– Vi arrangerer speeddating på valentinsdagen for at folk skal få møte nye venner og potensielle kjærester på en ny måte. Dagens måte å bli kjent med andre på er gjerne på Tinder eller på fest, og da er det gøy å kunne arrangere en helt annen måte å bli kjent med nye på, sier promoteringsansvarlig i klubbstyret Live Melkild.

– Vi har har sett at mange har vist interesse for dette tidligere, så vi håper at det blir bra i kveld også.

Even Elias Stetler er Dj og konseptansvarlig i Studentersamfundets klubbstyre.

– Vi synes at speeddating var et veldig fint konsept å ha på valentinsdagen, sier Stetler.