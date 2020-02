Klokken 22.22 mandag kveld meldte politiet at en bil hadde kjørt inn i et tre ved Skistua, ifølge operasjonsleder Rune Brandmo ved politiets operasjonssentral i Trøndelag er det riktige at bilen har havnet i en snøfonn. Det skal ha vært føreren selv som meldte fra om ulykken.