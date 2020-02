Anken til Gnist Trøa ble forkastet - barnehagen på Heimdal må stenge 1. mars

Fersk studie: Tidspunktet du gir barnet fast føde, kan ha betydning for senere matallergi

Saken oppdateres.

Gnist Trøa barnehager anket dommen fra Sør-Trøndelag tingrett like etter at avgjørelsen om at barnehagen på Heimdal måtte stenge.

Nå har Frostating Lagmannsrett forkastet anken, og barnehagen må stenge fra 1.mars, skriver barnehage.no.

Stengningen av Gnist Trøa Trondheim kommune har siden 2014 ført tilsyn med Gnist Trøa barnehage. I januar 2019 kom vedtaket om varig stengning. Dette begrunnes i pedagogisk svikt og kommunen hevder at barnehagen ikke drives forsvarlig.

Dette bestrider Gnist Barnehager. De mener dette er et ugyldig vedtak.

Iverksettelsen av varig stengning var varslet til 1. mars 2019, men barnehagekjeden klagde på vedtaket til Fylkesmannen. Barnehagen fikk holde åpent til klagen var ferdig behandlet.

På grunn av inhabilitet hos Fylkesmannen i Trøndelag, ble saken behandlet av Møre og Romsdal.

I november ble Fylkesmannen ferdig med å behandle klagesaken, og det ble kjent at barnehagen i utgangspunktet måtte stenge 1.mars i år.

Gnist Trøa barnehager gikk til retten med krav om midlertidig forføyning for å få stoppet stengingen. En midlertidig forføyning brukes for å stanse en prosess inntil man har fått en rettslig avgjørelse.

I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett, som ble kjent 30.januar, fikk Staten medhold i at barnehagen må stenge dørene 1.mars.

Barnehagekjeden anket avgjørelsen om stenging til lagmannsretten, men de forkastet anken.

- Forferdelig trist

– Dette er forferdelig trist, først og fremst for barna, foreldrene og medarbeiderne i barnehagen. De har kjempet hardt og lenge for å få lov til å holde åpent, sier markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen til barnehage.no.

41 siders lang kjennelse

To dager var satt av til de muntlige forhandlingene i januar.

Staten vant frem, og barnehagen fikk beskjed om å stenge dørene 1. mars, står det i den 41 siders lange kjennelsen.



Ifølge kjennelsen hadde ikke Gnist Trøa klart å sannsynliggjøre at Fylkesmannens vedtak var ugyldig, og dermed hadde de heller ikke grunnlag for å be om utsettelse av stengningen.

De hadde heller ikke klart å sannsynliggjøre at det underliggende vedtaket fra Trondheim kommune som er tilsynsmyndighet er ugyldig, ifølge kjennelsen.

Mente driften var uforsvarlig

I januar i fjor sendte Trondheim kommune et forhåndsvarsel om stenging av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Kommunen mente driften av barnehagen var uforsvarlig, og hovedankepunktet var pedagogisk svikt over lengre tid.

Den private barnehagen skulle derfor stenges fra 1. mars i fjor, men barnehagekjeden klaget vedtaket inn til Fylkesmannen.

På grunn av inhabilitet hos Fylkesmannen i Trøndelag, ble saken behandlet av Møre og Romsdal.

Fikk holde åpent i fjor

Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemte i februar i fjor at barnehagen med 115 barn, skulle få opprettholde driften til den endelige klagesaken om videre drift ble behandlet.

I november ble Fylkesmannen ferdig med å behandle klagesaken, og det ble kjent at barnehagen i utgangspunktet måtte stenge 1. mars i år.

