Tre menn sett med skytevåpen i Midtbyen

Politiet slår alarm: - De kjører ulovlig for å komme seg til de lovlige løypene

Nobelprisvinnere åpner senter for å finne en kur mot Alzheimers

E6 over Dovrefjell stengt

Hvor lenge er en vin drikkbar etter at den er åpna? Her får du svaret

Fotballfar: Vi foreldre må ta ansvar. Jobben er ikke over når barna er kjørt på trening

Ansatte i bedrift på Sluppen går fra 0 til 11 500 kroner i året for parkering på arbeidsplassen

To fikk forelegg etter kontroll på E6 i Trondheim

Nobelprisvinnere åpner senter for å finne en kur mot Alzheimers

Tyskland minnes ofrene for masseskyting

Hvor lenge er en vin drikkbar etter at den er åpna? Her får du svaret

Fotballfar: Vi foreldre må ta ansvar. Jobben er ikke over når barna er kjørt på trening

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter like etter klokken 19.00 at tre menn i 20-årene er pågrepet på Lade, etter å ha blitt observert med et skytevåpen i Midtbyen.

Politiet opplyser at det ble funnet et våpen i bilen i forbindelse med pågripelsen. Våpenet regnes ikke for å være skarpt, og det var ikke meldt om noen trusselsituasjon.

Politiet var bevæpnet i forbindelse med pågripelsen, men skriver på Twitter at pågripelsen skjedde uten stor dramatikk.