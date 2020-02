Nobelprisvinnere åpner senter for å finne en kur mot Alzheimers

E6 over Dovrefjell stengt

Hvor lenge er en vin drikkbar etter at den er åpna? Her får du svaret

Fotballfar: Vi foreldre må ta ansvar. Jobben er ikke over når barna er kjørt på trening

Det er nok jeg som reagerte aller best på Michelin-krangelen

Norsk OL-helt er trener for irsk skihåp: – En Askeladden-historie

På rasteplassen dukket plutselig to maskerte menn opp med denne pistolen

Holdt flere konserter på Ladekaia etter at kommunen krevde full stans

Her er lista over hvem som ønsker Giske som fylkesleder

Trondheimsdirigent hylles for sin tolkning av glemt fransk komponist

Denne nyvinningen skapte store problemer for Norges skistjerne: – Helt håpløst

Ny plan for Olavshallen: Bakeri, restaurant, flere barer og utstillingsareal

Nobelprisvinnere åpner senter for å finne en kur mot Alzheimers

Ny plan for Olavshallen: Bakeri, restaurant, flere barer og utstillingsareal

Denne nyvinningen skapte store problemer for Norges skistjerne: – Helt håpløst

Ny plan for Olavshallen: Bakeri, restaurant, flere barer og utstillingsareal

Flere slagsmål i Trondheim: - Patruljene fortalte at det minnet mer om natt til søndag enn natt til fredag i byen

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende ved politiets operasjonssentral i Trøndelag forteller om en rekke episoder som krevde at politiet grep inn.

Klokken 00.15 fikk operasjonssentralen melding om at det pågikk et slagsmål i krysset Olav Trygvassons gate og Kjøpmannsgata. To patruljer ble sendt til stedet.

- De meldte raskt om at de hadde kontroll på fem personer på stedet. Det var ingen som var skadd og det var ikke behov for ambulanse på stedet, sier Brende.

Hun sier det dreier seg om et slagsmål der to grupper var involvert. Den ene siden har opplyst at saken vil bli anmeldt i ettertid.

- Det var heldigvis ikke behov for at noen av de involverte måtte fraktes til St. Olavs hospital, sier Brende.

I samme tidsrom kom en patrulje også over et annet slagsmål i Olav Trygvassons gate. Der ble en person kjørt til arresten mens en annen ble bortvist fra sentrum i 24 timer. De to involverte er begge 19 år gamle.

- Patruljen fikk raskt kontroll på stedet. Han som ble innbrakt får sitte i arresten til han er edru, sier hun.

Operasjonslederen forteller om ei travel natt for politiet i Trondheim.

- Det har vært mye beruselse og en del slagsmål. Patruljene som har vært ute forteller at det minner mer om natt til søndag enn natt til fredag på byen. Det førte til at vi måtte være tett på og følge opp mange saker, sier hun.

Klokken 02.00 Twitret politiet om at det skal ha foregått narkotikabruk ved et utested på Solsiden. Der bortviste politiet to menn. En kvinne blir anmeldt for besittelsa av narkotika. Alle de tre involverte er i tjueårene.

Klokken 02.51 ble en annen mann i tjueårene innbrakt til politihuset og vil bli anmeldt fordi han ikke etterkom politiets pålegg. Også dette skjedde ved Solsiden.