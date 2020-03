Ber pasienter om å ringe før avtalt time på sykehuset

Her må politiet gripe inn fordi bilisten kjører i sykkelfeltet - men det er ikke første gang

Saken oppdateres.

FHI kom tirsdag ettermiddag ut med nye retningslinjer rundt personer som kan være smittet eller rammet av koronaviruset. Har du vært i områder med smitte de siste 14 dagene og har time på sykehuset, må du ringe og varsle.

- Uavhengig av hva det er du har time for, skal du ta kontakt med sykehuset først og ikke bare møte opp, sier kommunikasjonsjef for St. Olavs hospital Marit Kvikne.

St. Olavs ber om forståelse for at en slik ordning er innført for å begrense smitten. Hvor lenge denne ordningen vil være i effekt, er foreløpig usikkert.

- Alle som ringer inn vil få sin helsetilstand vurdert, og deretter få en ny time eller behandling om det er nødvendig, sier Kvikne.

Du finner telefonnummer i innkallingsbrevet fra sykehuset. Eventuelt kan du ta kontakt med sentralbordet på tlf. 72 57 30 00 for å bli satt over til riktig avdeling.

