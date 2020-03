Etterlyser vitner til voldshendelse

- Vi er fullstendig klare over at det blir svært utfordrende hvis alt skjer på én gang

Saken oppdateres.

Det var natt til søndag 1. mars hendelsen skjedde i området mellom Døgnvill og McDonalds på Torvet.

- To personer skal ha vært involvert i voldshendelsen. En 21 år gammel mann skal ha blitt utsatt for spark mot hodet. Hendelsen skal ha skjedd like før klokken 01.39, sier May Britt Enmo, krimvaktleder ved Sentrum politistasjon.

Den fornærmede ble fraktet til St. Olavs hospital etter hendelsen, mens gjerningspersonen forlot stedet.

- Vedkommende er nå utskrevet. Det er uvisst om vedkommende vil få varige skader, sier Enmo, som ser svært alvorlig på hendelsen.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med vitne.

- Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har sett hendelsen, eller kommet til stedet like etter at dette skjedde. Vi ønsker også kontakt hvis noen sitter på informasjon som kan ha betydning, sier Enmo.

Hvis noen har informasjon som kan være interessant for politiet, skal de kontakte vaktleder ved krimvakta på tlf. 73899015.