Saken oppdateres.

Onsdag morgen hadde Trondheim kommune ekstraordinært formannskapsmøte i forbindelse med koronasmitten.

– I verste fall vil vi ha over 30 000 syke i Trondheim. Vi er i en situasjon der vi planlegger mot en pandemi, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen.

– Manko på beskyttelsesutstyr

Så langt har 200 testet seg for koronaviruset i Trondheim. 12 av disse har vært positive.

– Vi tar høyde for at kommunen får fire prosent innlagt på sykehuset. Derfor er vi i gang med planlegging av dette, dersom det skjer. «Worst case» er et ubehagelig scenario.

Han påpeker at dette viruset er nytt, slik at man ikke har antistoffer i kroppen, noe man har mot eksempelvis vanlig influensa. Det er også veldig lett smitte mellom mennesker. Alle er potensielle smittemottakere av koronaviruset.

– Vi begynner å gå i manko når det kommer til beskyttelsesutstyr. Prøvetakingskapasiteten er også sprengt. Vi har satt i gang beredskapsarbeidet, med fokus på smitteoppsporing og karantenefokus, sier han.

– Enormt trøkk

En av grunnene til at Raw Air blir arrangert uten publikum, var transporten dit – ikke selve arrangementet. Det sier Garåsen:

– Etter at Folkehelseinstituttet sa at de anbefalte å avlyse dersom det var arrangement med flere enn 500, valgte vi å avlyse. I tiden etter har trøkket vært helt enormt, og arrangører spør oss om alt mulig. Dersom rådene endres, blir folk informert med jevne mellomrom i form av pressemeldinger og intranett, sier han.

Fulgt råd

– Et arrangement med 30 personer i et lite rom kan være verre enn et stort arrangement sånn som i Granåsen. Da står folk tettere, og det er lettere å bli smittet, sier Garåsen.

Alle som har blitt gitt beskjed om å avlyse eller utsette arrangement, har fulgt disse rådene fra Trondheim kommune.

– Sliter ut enkeltpersoner

Ordfører Rita Ottervik ønsket en orientering om ressurssituasjonen i Trondheim:

– Økonomien er bekymringsfull. Samfunnet er i ferd med å gå på tomgang. Vi kan selvfølgelig omprioritere, og det har vi en plan for. Også når det gjelder å sette på flere ressurser, svarer kommunedirektør Morten Wolden.

– Vi bruker opp og sliter ut enkeltpersoner i stor grad, og prøver å ta inn folk som kan avlaste de mest ansvarlige personene. Det går ikke an å si at dette er annet enn dramatisk, sier Garåsen.

Han sier at informasjonssituasjonen er mest kritisk. Ting endres også mye fra dag til dag.

– Det er et utrolig bekymret publikum der ute. Derfor er det viktig at vi får folk til å opptre edruelig, sier han.

Alle arrangement med over 100 vurderes

Erling Moe (V) sier at de folkevalgtes ansvar er å ta saken alvorlig, men samtidig bidra til ro i befolkningen.

– Vi er mye bedre rustet nå enn vi har vært tidligere for en pandemi. Det er et viktig signal å få ut. Verden har vært gjennom slikt før, sier han.

Elin Marie Andreassen (Frp) lurer på om det er vurdert et lavere antall på arrangement enn 500 personer. Da vil vurderingene kanskje bli færre.

– Alle arrangement over 100 personer skal vurderes. Det er heller tettheten av folk på arenaer som skal vurderes, og ikke nødvendigvis hvor mange som deltar. Her gjøre det en individuell vurdering for hvert tilfelle, sier Morten Wolden, og fortsetter:

– Jeg tror at noen kommuner rundt oss kommer til å stenge barnehager og skoler. Det å stenge ned vil ha en stor konsekvens, som fører til at folk må være hjemme fra arbeid. Det må vi håndtere i tiden som kommer.

Garåsen påpeker at retningslinjene som gjelder i dag ikke sikkert gjelder i morgen.

Restauranter og utesteder

Jørn Arve Flått stiller spørsmål til hvordan restriksjoner eksempelvis skoler, utesteder og treningssenter kan pålegges.

– Det vi bekymrer oss for mest nå er russefeiringen. Der er vi allerede i en dialog, svarer Garåsen, og fortsetter:

– På sykehjemmene er det ingen som får besøk per nå. Når det gjelder utestedet og restauranter må vi komme med råd i første omgang. Vi ser også på juridiske konsekvenser og hvor lenge vi kan gi pålegg om begrensninger. Vi vurderer om vi skal fraråde ståplass på bussene slik at vi unngår at folk står tett på kollektivtrafikk. Det kommer vi tilbake til etter å ha utredet dette nærmere.

Fortløpende oppdatering

Ola Lund Renolen (MDG) spør hvordan bør den enkelte ruste seg mot koronaviruset. Han påpeker at det raskt kan bli et problem dersom alle som våkner og føler seg tung i hodet pålegger seg selv karantene.

– Det er vanskelig å uttale seg skråsikkert om absolutt alt. Kommunen og Folkehelseinstituttet har gitt flere føringer vi anbefaler at folk forholder seg til. Den største utfordringen nå er kapasiteten på telefonen. Der prøver vi å oppbemanne, svarer Garåsen.

Ottervik avslutter formannskapet med å opplyse om at forslagene skal vurderes i et senere møte, og at kommunen fortløpende oppdaterer hjemmesiden sin med siste nytt.

