Ber tilskuere og turister om ikke å gå inn i tinghuset - vil unngå korona-smitte

Saken oppdateres.

Det opplyser sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag og Fosen tingrett overfor Adresseavisen onsdag.

- Vi har i dag besluttet at vi avlyser alle skoleklassebesøk inntil videre. I tillegg anmoder vi alle som ikke har en konkret rolle i en sak for retten - tilskuere, turister og lignende - om ikke å gå inn i tinghuset, skriver Østerbø i en e-post.

LES OGSÅ: Trondheim fengsel innfører besøksforbud

Gir kun veiledning på telefon

Han legger til at dette også gjelder for Fosen tingrett. Det er i tillegg besluttet at Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett ikke gir veiledning til folk som møter opp. Dette skjer nå kun per telefon.

Domstolene er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definert som såkalt samfunnskritisk virksomhet. På grunn av dette iverksettes flere tiltak i tinghuset.

- Vi har så langt kun hatt noen få medarbeidere hjemme på dagsbasis av forsiktighetsgrunner. Vi forbereder oss imidlertid på å måtte håndtere en situasjon med betydelig fravær eller karantene blant egne medarbeidere. Blant annet tilrettelegges det for hjemmekontorløsninger for alle ansatte og vi forbedrer oss på omfordeling av arbeidsoppgaver, opplyser Østerbø videre.

LES OGSÅ: NTNU-studenter ble sendt hjem grunnet frykt for koronasmitte

Har rigget opp «virtuelle møterom»

Så langt har tingretten unngått utsettelser og avlysninger som følge av korona-viruset.

- I situasjoner der aktører for domstolen har vært satt i karantene, har vi så langt greid å gjennomføre saker ved bruk av videolink, opplyser Østerbø, og legger til:

- For å ruste oss for en mer alvorlig situasjon har vi rigget oss med tre «virtuelle møterom» og vi har anmodet Domstoladministrasjonen om ytterligere sju «virtuelle møterom». Dette for i størst mulig grad å kunne håndtere en situasjon der tinghuset helt eller delvis må stenges. Disse løsningene er uprøvde for de fleste av oss og vi tar sikte på lære opp medarbeiderne i å bruke disse løsningene med tilstrekkelig brukerstøtte for oss og aktørene de kommende dagene.

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag

Smittet: Kommune Smittet

Fjernmøter

Sør-Trøndelag tingrett sendte nylig et brev til Trøndelag politidistrikt hvor de ber om at rettsmøter gjennomføres som fjernmøter hvis siktede eller andre som skal fremstilles har påvist koronasmitte, eller hvor dette mistenkes. Fjernmøtene vil da foregå ved at de andre aktørene møter opp som vanlig i rettssalen, mens siktede/andre er til stede per lyd og bilde.