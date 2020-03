Saken oppdateres.

– Vi har nettopp mottatt beskjed fra smittevernkontoret om at en av våre ansatte må testes for korona. Det medfører at vi må stenge hele barnehagen og vi ber om at foresatte henter barna så raskt som mulig, skriver barnehagen i Meldeboka.

Barnehagen skriver videre at de kommer med mer informasjon etter hvert, men inntil videre er de i karantene, heter det.