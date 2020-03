Lege: Ingen grunn til at Trump bør testes

Trondheimsselskapet holder det gående til tross for avlysninger: - Markedet har snudd 180 grader

Vi må snakke om det, rope ut at det ikke er greit

- Vi risikerer at de som virkelig er syke ikke får hjelp

«Det er ødeleggende å formidle et budskap om at bare vi er rike nok og mektige nok, kan vi heve oss over alle andre»

Læreropprør i Trondheim etter at lærere er beordret på jobb

«Det er ødeleggende å formidle et budskap om at bare vi er rike nok og mektige nok, kan vi heve oss over alle andre»

Tyrkia stenger grensene for ni land

Saken oppdateres.

Adresseavisen har fått tips fredag om at flere ikke kommer gjennom på legevakttelefonen i Trondheim. Gustav Østerberg Øverli, leder for helsevakta i Trondheim kommune, bekrefter at dette er tilfellet.

- Det er en helt vanvittig pågang på legevakttelefonen, både fra publikum, fastlegekontorer, arbeidsgivere og andre, og mange har spørsmål.

Fakta om koronautbruddet: Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Utbruddet startet i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Smitten ble i begynnelsen knyttet til et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr.

Sykdommen smitter mellom mennesker. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske områder og andre land, også i Europa.

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset. Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid: Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer). WHO anslår (per 19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

For oppdatert informasjon om utbruddet i Europa og hele verden:

Det europeiske smittevernbyråets (ECDCs) nettsider om koronavirusutbruddet



Verdens helseorganisasjons (WHOs) nettside om koronavirusutbruddet

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

LES OGSÅ: Ber pasienter droppe legebesøk hvis de har luftveisinfeksjon

- Litt unødvendige

Torsdag denne uka hadde de over 1500 henvendelser på telefonen.

- Flere av dem er det vi opplever som litt unødvendige, men vi har stor forståelse for at folk er engstelige og at mye er uklart gitt den raskt skiftende situasjonen. Hvis man ikke er syk, skal man ikke ringe til legevakta. Det finnes flere måter å få tak i informasjon om koronaviruset, hvis man trenger det, fortsetter Østerberg Øverli.

LES OGSÅ: Mats Lerbakk er korona-smittet: Fikk beskjed om at han trygt kunne dra hjem til familien og på jobb

Han nevner blant annet Folkehelseinstituttets egne nettsider og informasjonstelefon om korona, 815 05 015, helsenorge.no og Trondheim kommunes informasjonstelefon om korona: 905 09 052.

Bemannet opp

- Er man syk, er det jo viktig at man kommer gjennom på telefon. Når vi har så mange henvendelser risikerer vi at de som virkelig er syke ikke får hjelp.

Helsevaktlederen påpeker at de har bemannet opp legevaktsentralen til full kapasitet, og at det per nå ikke er mulig å ha flere som håndterer henvendelsene.

LES OGSÅ: St. Olav vil avlyse planlagte operasjoner

- Det er mange som ringer inn og purrer på prøveresultater av testing ved mistanke om koronaviruset. Det er ikke noe poeng, for prøveresultatene kommer når de er ferdige. Folk må være tålmodige når de venter, og forbli i karantene til de får svar, fortsetter Østerberg Øverli.

Han sier at det er iverksatt tiltak for å avlaste legevaktsentralen, men at de ber om bistand fra befolkningen til å dempe trykket.

- Oppsøk informasjon selv

Dette er heller ikke unikt for Trondheim. Helsevaktlederen har hørt fra flere storbyer at også de opplever enorm pågang på legevakttelefonen.

LES OGSÅ: Strengeste tiltakene i Norge etter krigen

- Legevakttelefonen er ment for de mer akutte tilfellene. Er det spørsmål om koronaviruset og testing, så ber vi folk oppsøke informasjonen selv eller ta kontakt med hjelpetelefonene, sier Østerberg Øverli.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag