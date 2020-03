Fire nye koronatilfeller i Trondheim

Saken oppdateres.

- To av personene - en kvinne og en mann - har nylig vært på reise. En i Østerrike og en i USA. En mann er nærkontakt til smittet fra en annen kommune, mens for det siste tilfellet, en mann, er det ingen tilknytning til reise. Vi jobber fortsatt med smitteoppsporing, opplyser smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik i en pressemelding.

Alle har milde symptomer.

LES OGSÅ: Kirkens bymisjon fyrer opp i bålpanner når Vår Frue har stengt

Venter svar

Det er nå 35 personer bosatt i Trondheim kommune som har testet positivt på covid-19.

Lørdag ble det foretatt 80 tester som kommunen fortsatt avventer svar på.

- Personene som er smittet skal oppholde seg hjemme til de er smittefrie. Både de smittede og deres familier blir fulgt opp av helsevesenet, sier Sagvik.

Milde symptomer

Lørdag morgen rapporterte kommunen om to ny tilfeller av korona. To menn i 50-årene som begge hadde vært på reise i Østerrike, var smittet av det nye koronaviruset.

- De har begge milde reaksjoner på koronasmitte, opplyste smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik, i en pressemelding lørdag morgen.

LES OGSÅ: 46 ansatte på skole i Trondheim sitter i karantene

Tre døde i Norge

Ifølge Folkehelseinstituttet er nå 907 personer i Norge smittet av korona. 156 av dem er rapportert inn i løpet av lørdag.

I Trøndelag er 46 personer smittet av korona ifølge Folkehelseinstituttets tall.

- Tallene viser at over halvparten av de som har testet positivt, har vært i Østerrike, og at 223 er smittet i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet.

Lørdag ble det kjent at korona har krevd tre menneskeliv. Alle tre er eldre personer bosatt i Oslo.

LES OGSÅ: Tre ansatte ved St. Olav er smittet av korona

Dette er de smittede i Trondheim

4. mars: En mann i 40-årene, bosatt i Trondheim, fikk påvist positivt prøve.

5. mars: Fem menn bosatt i Trondheim, fra samme reisefølge som mannen fra dagen før, fikk påvist positiv prøve for covid-19.

6. mars: Fire menn, fra samme reisefølge tiI Italia som de tidligere positive, testet positivt for koronasmitte. To av disse er bosatt i Malvik kommune og regnes derfor ikke inn i tallene for smittede i Trondheim. To av de fire er er bosatt i Trondheim.

9. mars: En mann i 70-årene, fra et annet reisefølge i Italia, testet positivt for koronasmitte.

10. mars: Tre menn fra Trondheim testet positivt. De er alle del av et reisefølge fra Østerrike.

11. mars: Ti menn fra Trondheim testet positivt. De 10 kommer fra fem ulike reisefølger fra Østerrike.

13. mars: Sju nye positive tester. Tre av personene har nylig vært på reise i Østerrike, og de er fra forskjellige reisefølger. Tre er nærkontakter til smittede fra annen kommune, mens den siste ikke har noen kjent smittekontakt eller tilknytning til reise.

14. mars: To menn i 50-årene fra Trondheim har fått påvist korona-smitte. Begge har nylig vært på reise i Østerrike, og de er fra ulike reisefølger.

15. mars: Tre menn og en kvinne har fått påvist korona-smitte. En har vært på reise i Østerrike, en i USA, en er nærkontakt til en smittet mens den siste ikke har noen kjent smittekontakt eller tilknytning til reise.

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag