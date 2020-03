Kan ditt barn dra på skolen? Her er de nye reglene

For første gang skal en ordfører velges over telefon

De nye reglene gjelder fra 17. mars, skriver kommunen på hjemmesiden.

«Barneskoleelever og barn i SFO og barnehage, hvor begge foreldrene utfører samfunnskritisk arbeid, skal ha et tilbud. Gjelder selvsagt også for barn av enslige forsørgere i samfunnskritiske yrker», heter det på Trondheim kommunes hjemmeside.

Særskilte behov

Torsdag forrige uke kom nyheten om at barn skal holdes hjemme fra skoler og barnehager i Norge som et ledd i å begrense spredningen av det nye koronaviruset. Bare i Trondheim kommune er tusenvis av barn nå hjemme fra skolen og barnehagen. Det finnes imidlertid noen få unntak.

«Barn og unge med særskilte omsorgsbehov, sårbare barn og barn med vedtak etter barnevernloven skal fortsatt ha et tilbud i barnehage, barneskole, SFO og ungdomsskole», skriver kommunen og fortsetter:

«Dette er Trondheim kommunes beslutning om hvem som har anledning til å sende sine barn i kommunale skoler og barnehager fra og med tirsdag 17. mars. Disse reglene følger de nasjonale retningslinjene og gjelder inntil videre. De kan bli endret på et senere tidspunkt», står det i meldingen.

Her er KS sin liste over samfunnskritiske yrker i kommunal sektor.

Trondheim kommune påpeker at å redusere antallet barn og unge i barnehage og skole mest mulig er et viktig tiltak for å begrense smittespredning.

«Vi forutsetter at foresatte prøver å finne alternative løsninger for sine barn, før barnehage- og skoleplassen benyttes», heter det i meldingen.

Reglene

Trondheim kommune skriver på sin hjemmeside at følgende barn fra og med 17. mars har tilbud i barnehage, SFO og barneskole:

Barn der begge foresatte har yrker med samfunnskritisk funksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene foresatte inngår i denne gruppen.Det er ikke krav om at foresatte må legge frem attest fra arbeidsgiver. Vi har tillit til at foresatte opptrer ansvarlig og ikke misbruker ordningen.

Foresatte til elever i ungdomsskolen har ikke rett til plass for sine barn.

Helt uavhengig av de foresattes yrker, skal disse barna også ha et tilbud i kommunale barnehager, skoler og SFO:

Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g.

Elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole.

Sårbare barn og unge med og uten vedtak etter Barnevernloven.

Beklager

I et innlegg signert oppveksts- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune beklager hun problemene de nye tiltakene medfører for kommunens foreldre og foresatte.

«For dere med små barn er det selvsagt svært vanskelig å kunne få gjort en jobb via hjemmekontor. Vår viktigste prioritering er å håndtere situasjonen slik at den rammer sårbare barn og unge minst mulig og at foresatte i samfunnskritiske yrker får gå på jobb», står det på kommunens hjemmeside.