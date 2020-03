St. Olav avlyser alle planlagte operasjoner som kan vente

Eggen med flik av EM-håp: Tror viruset «brenner ut» og at dagliglivet blir mer positivt

Sagosen rømte Paris etter korona-utbruddet: – Utenkelig at noe slikt kan skje

Politiet rykker ut for å finne person som «spytter på folk»

Kutter husleien for leietakere i trøbbel

To koronasmittede på Frosta i alvorlig tilstand

For første gang skal en ordfører velges over telefon

Kan ditt barn dra på skolen? Her er de nye reglene

Et sted i Trondheim var det trengsel i går

Kan ditt barn dra på skolen? Her er de nye reglene

Saken oppdateres.

Det var i et beredskapsmøte mandag morgen beslutningen ble tatt.

- Vi utsetter alle planlagte innleggelser, operasjoner og polikliniske konsultasjoner som kan vente. Dette gjelder for denne uken og neste uke. For hver enkelt pasient vil det bli gjort en medisinskfaglig vurdering. De som kan vente, blir utsatt, mens de som ikke kan vente, vil bli tatt så raskt som mulig. Alle pasientene som blir berørt, vil bli kontaktet, sier Aasved.

LES OGSÅ: Ber pasienter droppe legebesøk hvis de har luftveisinfeksjon - vil ha videomøter

Sparer utstyr

Det er den pågående koronasituasjonen som er årsaken til dette.

- Dette er av hensyn til både bemanning og det at vi har betydelige begrensninger i forbruksmateriell ved sykehuset. I den smittesituasjonen vi nå står i, er kirurgiske munnbind særlig viktig. Ved å redusere aktiviteten, kan vi redusere bruken av smittevernutstyr, sier Aasved.

LES OGSÅ: Ber næringslivet hente frem smittevernutstyr

Hun påpeker at pasienter ikke skal ta kontakt med sykehuset, de vil bli kontaktet.

- Hvor mange operasjoner og konsultasjoner vil bli avlyst?

- Det har vi ikke oversikt over nå. Men vi vil i så stor grad som mulig, gjennomføre konsultasjonen på video eller telefon der vi kan det, påpeker Aasved.

- Hva tenker du om en slik beslutning?

- Det er en beslutning jeg er komfortabel med. Det er et enstemmig beredskapsutvalg som står bak dette. Det var ingen tvil om at dette var en riktig beslutning på det nåværende tidspunkt.

- Foreløpig er bare én pasient innlagt ved St. Olav. Er ikke dette et veldig drastisk tiltak?

- Hvis vi ser sørover, så ser vi at situasjonen raskt kan endre seg. Det er utrolig viktig å ta beslutninger på riktig tidspunkt, og det er mye lettere å reversere tiltak hvis vi ser at dette er for radikalt. Men det er selvsagt beklagelig overfor de pasientene som nå får utsatt sine timer, sier Aasved.

St. Olavs hospital planlegger nå for å kunne ta imot 40 intensivpasienter som følge av koronaviruset.

LES OGSÅ: Må stenge Vår Frue kirke - serverer mat utendørs

Tester ansatte

Mandag ble det kjent at fem ansatte ved sykehuset er smittet av korona. Aasved sier de har kontroll på smittesituasjonen, og at pasienter og andre ansatte som er berørt av dette, er kontaktet. Hun ønsker ikke å opplyse i hvilke avdelinger de smittede jobber.

- Det at ansatte er smittet, er en situasjon vi er nødt til å venne oss til, og det vil helt sikkert bli flere. Vi har klare rutiner for karantene og for hvordan vi skal drive smitteoppsporing, sier Aasved.

I tillegg til at ansatte kan teste seg i kommunen, har også St. Olav nå en mulighet til å teste sine ansatte.

- Det er ekstremt viktig å få avklart raskt om ansatte kan være smittet, og derfor haster det med å få gjennomført tester, sier Aasved.

LES OGSÅ: Forbyr alle besøk på helseinstitusjoner

Karantene

Rundt 300 ansatte ved St. Olav sitter nå i karantene. Mange av dem har vært på reise i utlandet, har symptomer på luftveisinfeksjon eller har hatt nærkontakt med smittede.

Ifølge Folkehelseinstituttet må helseansatte belage seg på 14 dager i karantene, fordi koronatester ikke gir sikre svar før man har symptomer.

- Det er vanskelig å påvise virus før symptomer, og en negativ test hos en person uten symptomer kan likevel bety at sykdom utvikles senere. Derfor venter man med å teste, sier forsker Petter Elstrøm ved avdeling for smittevern og beredskap til NTB.

LES OSGÅ: Slik skal Trondheim ta imot flere pasienter

- Preget

Sykehusdirektør Grethe Aasved sier at situasjonen så langt er håndterlig og under kontroll ved St. Olav.

- Driften på St. Olav nå er ikke under press, fordi vi tar ned så mye aktivitet. Men sykehuset er preget av situasjonen. Alt vi gjør nå, er beslutninger vi tar med tanke på å håndtere en situasjon vi aldri har vært i tidligere, sier Aasved.

Hun vil igjen berømme de ansatte ved sykehuset.

- Det er imponerende hvordan ansatte, enten de er redde eller ikke, tar samfunnsoppdraget sitt. De følger opp alle beslutninger som blir tatt, mange har stått på hele helgen og de melder seg frivillig for å jobbe ekstra. Jeg er imponert, sier Aasved.

LES OGSÅ: Fire nye koronatilfeller i Trondheim