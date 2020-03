Barnehageansatt var ikke smittet av korona

Tunnel stengt i Orkland etter at tilhenger mistet et dekk

Saken oppdateres.

Torsdag måtte Valset barnehage i Trondheim brått stenges, da det ble kjent at en ansatt ved barnehagen måtte testes for koronaviruset.

– Vi har nettopp mottatt beskjed fra smittevernkontoret om at en av våre ansatte må testes for korona. Det medfører at vi må stenge hele barnehagen og vi ber om at foresatte henter barna så raskt som mulig, skrev barnehagen i Meldeboka.

- Testet negativt



Lørdag fikk barnehagen og de ansatte den gode nyheten om at den ansatte testet negativt på prøven for korona.

- Jeg kan informere om at den ansatte testet negativt på prøven, noe som betyr at Valset ikke har en ansatt med koronasmitte, skriver avdelingsleder ved Nyborg og Valset barnehager, Hege Fyhn, til Adresseavisen.

Mange misforståelser

Avdelingslederen sier til Adresseavisen at hun fikk mange henvendelser torsdag, fra mange som hadde misforstått det de hadde lest i media.

- Mange trodde vi hadde en ansatt som var smittet av korona, sier Fyhn.

Tirsdag opplyser barnehagen at de holder åpent for de barna som har tilbud.

- Vi holder åpent, men det er svært få barn i barnehagen og veldig begrenset med bemanning. Nye restriksjoner sier at alle som kjenner på forkjølelsessymptomer må holde seg hjemme. I en barnehage vil det etter hvert være mange som kjenner på symptomer, uten at det nødvendigvis er smitte, sier Fyhn.

Avdelingslederen viser til at de likevel ikke kan tillate at disse kommer på jobb, og at det vil påvirke bemanningen og tilbudet barnehagen kan gi.

Samfunnskritiske yrker

Søndag ettermiddag opplyste Trondheim kommune om at barnehager og skoler ble stengt. Mandag kom kommunen med nye regler for hvem som kan møte på skole og i barnehage. Ifølge kommunens hjemmeside har barn i barnehage, SFO og barneskole tilbud dersom:

- Begge foresatte har yrker med samfunnskritisk funksjon.

Er man alene med omsorgen for barnet, holder det at den ene foresatte inngår i denne gruppen. Uavhengig av foresattes yrker skal disse barna fortsatt ha et tilbud i kommunale barnehager, skoler og SFO, står det på kommunens hjemmeside:

- Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g

- Elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole.

- Sårbare barn og unge med og uten vedtak etter Barnevernloven

Reglene trer i kraft fra tirsdag, 17. mars.

